Crespo- Al conmemorarse este sábado 5 de mayo el Día Mundial del Celíaco, el Grupo de Celíacos Crespo organiza una charla con profesionales sobre celiaquía. El encuentro se realizará este sábado de 17:30 a 19:30 horas, en el predio de la Parroquia San José ingresando por calle Arnoldo Janssen.

La invitación es abierta a todos en conocer más sobre esta condición que afecta a muchas personas, algunas diagnosticadas y otras no. “Es una enfermedad genética que se puede despertar en cualquier momento, incluso hay casos asintomáticos”- dijo una de las integrantes del grupo.

Habrá stands con productos libres de gluten para mostrar, sorteos y regalos.

Quienes quieran colaborar podrán llevar productos libres de gluten para integrar una canasta que se pretende armar para ayudar a las familias porque cuando se diagnostica la enfermedad, afecta la economía de los hogares, debido al alto costo de los alimentos sin TACC.