Rafaela avanza con la organización de “En el Centro de Todo”, la Muestra Industrial que se realizará los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026 y que propone un formato diferente al de las exposiciones tradicionales.

La iniciativa es impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y NC Producciones, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rafaela, el Gobierno de Santa Fe, la Región Centro y PromArgentina.

Durante la presentación oficial, realizada el viernes 14 de agosto, se dieron a conocer los principales avances de la organización y una agenda que combinará rondas de negocios, conferencias, networking y espacios de vinculación entre empresas, instituciones y gobiernos.

Más de 40 empresas y organizaciones ya confirmaron su participación en el ecosistema de la muestra, provenientes de distintas actividades y cadenas de valor.

Empresas y sector público, en una misma agenda

El encuentro cuenta además con el respaldo de instituciones empresariales y productivas como FISFE, UIER, UIC, UIA, CAC, UCES, CAME e IDEA, entre otras.

Para Gabriel Corrado, presidente del CCIRR, la propuesta busca aprovechar la identidad industrial de Rafaela para proyectarla hacia una agenda de alcance regional y nacional.

“Rafaela es una ciudad que se identifica con el trabajo, con la producción, con la industria. Es parte de nuestra manera de ser. Pero con esta Muestra quisimos ir un poco más allá”, sostuvo.

En esa línea, planteó que el desafío es pensar a la Región Centro como un espacio que produce, innova, exporta y genera empleo, y que la muestra sea un ámbito donde puedan surgir vínculos y negocios concretos.

Mauricio Rizzotto, presidente de la Comisión de Industrias del CCIRR, destacó por su parte el valor del entramado productivo y consideró que, en un contexto complejo, el desafío es continuar conectando empresas y generando redes.

Juan Carlos Basso, de NC Producciones, puso el foco en el protagonismo que tendrán los propios industriales y en la necesidad de avanzar hacia un modelo basado en el agregado de valor, la generación de empleo y el desarrollo territorial.

Desde la Municipalidad de Rafaela, Patricia Imoberdorf remarcó que el evento también forma parte de la estrategia de posicionar a la ciudad como sede de encuentros y actividades vinculadas al desarrollo productivo.

En tanto, Mauricio Basso, secretario de Coordinación de Transformación Digital de Santa Fe, ratificó el acompañamiento provincial y planteó que la muestra será una oportunidad para mostrar al país y al mundo el potencial productivo de la región.

Tres ejes para combinar negocios y debate

La propuesta estará organizada sobre tres grandes ejes: rondas de negocios, conferencias y conversaciones estratégicas, y espacios de vinculación entre empresarios, funcionarios y actores relevantes del sistema productivo.

La intención es que el encuentro no se limite a mostrar lo que producen las empresas, sino que también permita generar contactos, discutir políticas y concretar oportunidades comerciales.

Miércoles 14: industria, Región Centro y comercio internacional

La primera jornada tendrá como eje la industria y su papel dentro del desarrollo argentino.

Luego de la apertura oficial se realizará una Jornada Federal de Desarrollo Productivo junto a la Región Centro. También habrá una conferencia sobre política industrial, a cargo de Diego Coatz, y otra dedicada al Acuerdo Mercosur-Unión Europea y las nuevas oportunidades del comercio internacional.

En paralelo se desarrollará la ronda de negocios “Grandes compradores, grandes oportunidades”.

La jornada cerrará con una Cena de Camaradería y el conversatorio “Empresas que construyen futuro: liderazgo, valores y prosperidad compartida”, con Daniel Herrero, Silvia Bulla y Virginia Els, bajo la moderación de Oscar Parra.

Jueves 15: tecnología, talento y competitividad

El jueves concentrará buena parte de los temas vinculados con los desafíos que enfrentan actualmente las empresas.

La agenda contempla debates sobre competitividad tributaria, talento y nuevas habilidades, relaciones laborales, transformación digital, inteligencia artificial, economía del conocimiento, ciencia e innovación.

También se abordarán cuestiones vinculadas con infraestructura, energía y logística, además de las oportunidades que presentan sectores como la construcción, Oil & Gas y minería.

La inteligencia artificial tendrá además una actividad específica sobre tecnología y futuro laboral, dirigida a estudiantes secundarios y universitarios.

En paralelo funcionará la ronda de negocios de consumo masivo “Del productor a la góndola”.

El cierre de la jornada será con una nueva Cena de Camaradería y el conversatorio “Liderar la transformación: innovación, tecnología y propósito para construir las empresas del futuro”, a cargo de Juan Santiago, fundador de Santex.

Viernes 16: las condiciones para invertir y crecer

La última jornada estará enfocada en las condiciones económicas e institucionales necesarias para impulsar la producción.

María Lucila Barbeito analizará el escenario macroeconómico, mientras que Alejandro Cacace abordará la agenda de desregulación y las condiciones para producir e invertir.

Por su parte, Fernando Peirano junto a FADELRA trabajarán sobre la construcción de territorios competitivos a partir de la articulación entre instituciones, innovación y desarrollo.

También se realizará la ronda multisectorial “Conectar para crecer”, antes del cierre oficial con autoridades municipales, provinciales y nacionales.

De la discusión a las oportunidades de negocio

Uno de los aspectos centrales de “En el Centro de Todo” será combinar la discusión sobre el futuro productivo con herramientas concretas para las empresas.

Las tres rondas de negocios estarán orientadas a conectar oferta y demanda, generar reuniones comerciales y abrir nuevas oportunidades para las firmas participantes.

De esta manera, la muestra propone un recorrido que parte de una pregunta central: qué modelo de desarrollo productivo necesita la Argentina. A partir de allí, la agenda avanzará sobre los cambios que deben afrontar las empresas y sobre las condiciones necesarias para transformar oportunidades en inversión, producción y empleo.

Rafaela como punto de encuentro de la Región Centro

La iniciativa pretende reunir durante tres jornadas a empresarios, instituciones, gobiernos, universidades y referentes del sistema científico-tecnológico.

El objetivo de los organizadores es que Rafaela se convierta en un punto de encuentro para debatir sobre competitividad, innovación y producción, pero también para generar vínculos que puedan continuar después del evento.

Con esa mirada, “En el Centro de Todo” buscará instalar una idea que atravesará toda la programación: una industria fuerte, innovadora y competitiva necesita estar conectada con las empresas, las instituciones y los territorios donde genera empleo y valor.

La venta de entradas al público comenzará durante septiembre.