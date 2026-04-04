Victoria.- El Lic Marcelo Duarte (Comisario Pcpal. Jefe de la Policía Científica de la Jefatura departamental local) responsable – entre otras tareas – de llevar en forma cronológica el Mapa del Delito hizo referencia a lo ocurrido en la materia durante el 2025. Esto representa que todo hecho, especialmente robos, hurtos, y delitos contra la propiedad queden patentizados en las estadísticas de la fuerza

Entrevistado en forma exclusiva por Paralelo32 dio a conocer los datos numéricos del año pasado que dan forma al mapa del delito en la ciudad.

Según el oficial, durante el año se registraron 576 hechos entre robos, hurtos y daños intencionales. De ese total, 355 fueron esclarecidos, lo que representa un 62% de efectividad en las investigaciones. Se produjeron pocos robos a mano armada que en su mayoría fueron esclarecidos.

Desde la División van elaborando el “mapa del delito”, el trabajo se realiza mediante la carga mensual de datos y un análisis geográfico que permite diagramar imágenes por barrios, que denominan de “calor” (ver imagen) para detectar zonas con mayor concentración de hechos. En ese sentido, los sectores que históricamente presentaron mayor incidencia (2025) son el Primer y el Cuarto cuartel, aunque en muchos casos se trata de hurtos menores. Quedo relegada la zona correspondiente a Cortada Evita (Tercer Cuartel) que hace años fue un epicentro de mucha conflictividad.

En cuanto al robo de motos, indicaron que no se trata de una ola delictiva, sino de situaciones vinculadas a la falta de medidas de seguridad. Muchas motocicletas son dejadas sin traba, con el casco apoyado o incluso con la llave colocada. En la mayoría de los casos, los vehículos son recuperados rápidamente. “Es un tema cultural propio de la idiosincrasia del pueblo, a diferencia de otras ciudades, es muy tranquilo y la gente es muy confiada” señaló Duarte.

Desde la fuerza remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre Investigaciones, Inteligencia Criminal, Policía Científica, Comando y comisarías, y señalaron que la prevención y la responsabilidad ciudadana siguen siendo claves. “Es clave recolectar rastros y muestras papiloscópicas, en el menor tiempo posible, así como aprovechar las cámaras de seguridad públicas y privadas”.

Finalmente suministró a nuestro Semanario un cúmulo de gráficos y cuadros detallando lo antes descripto que adosamos a esta nota.