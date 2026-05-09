El cierre de 868 empresas y la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados en Entre Ríos durante los últimos dos años encendieron señales de alerta en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) advirtieron que la situación está directamente vinculada a la caída del poder adquisitivo y al deterioro del mercado interno.

El presidente de la entidad, Rafael Vicentín, señaló a la agencia AIM que los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), basado en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

“La información que manejamos sobre cierre de empresas en Entre Ríos tiene como fuente al Cepa. En números gruesos, se perdieron alrededor de 900 empresas y los puestos de trabajo formales que cayeron rondan los 6.500”, indicó Vicentín a AIM.

Según el relevamiento, el número de empresas con personal registrado en la provincia descendió de 17.405 a 16.537, con fuerte impacto en sectores clave de la economía provincial.

El comercio fue el rubro más afectado, con 231 empleadores menos en dos años. Le siguieron la industria manufacturera, con una caída de 105 empresas, y el sector de transporte y almacenamiento, que perdió 101 empleadores.

En materia laboral, el informe destaca la pérdida de 6.416 puestos de trabajo registrados, con especial incidencia en la construcción, actividad que sufrió una retracción del 38,2 por ciento.

El estudio también advierte sobre una creciente concentración económica. De acuerdo al análisis del Cepa, el 98,2 por ciento de los empleos perdidos correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que equivale a 6.301 puestos. En contraste, las firmas de mayor tamaño concentraron apenas el 1,8 por ciento restante de la caída, con 115 empleos menos.

Para Vicentín, la situación responde principalmente al deterioro del consumo interno. “Esto es producto de la caída del poder adquisitivo de la población, fundamentalmente de los sectores trabajadores, jubilados y pensionados; a su vez, ha habido un aumento que no tiene relación con el de los salarios en todos los precios de bienes y servicios”, sostuvo.

Desde Apyme también cuestionaron la falta de respuestas legislativas y ejecutivas frente a la crisis del sector. A finales de 2025, el expresidente de la entidad, Luis Lozar, junto a la diputada Andrea Zoff, impulsaron un proyecto de ley de Emergencia Pyme en la Legislatura entrerriana.

Sin embargo, Vicentín afirmó que la iniciativa no avanzó. “Se presentó y ahí quedó, no ha sido incluido en las sesiones, suponemos que duerme en algún cajón”, expresó.

El dirigente agregó además que “no ha trascendido ningún interés por parte del Ejecutivo provincial, que en definitiva es el que fija agenda temática para el poder Legislativo, en atender este tema”.

En ese sentido, consideró que las políticas económicas actuales priorizan sectores concentrados de la economía. “Los beneficiarios de este modelo económico que se impulsa desde Nación y Provincia son sectores muy acotados vinculados a actividades extractivas, agropecuarias, petróleo, minería y finanzas. Las empresas que se promueven bajo este modelo no son mano de obra intensiva, incorporan muy poco personal”, cuestionó.

Finalmente, Vicentín remarcó que el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas depende directamente de la recuperación del consumo y del poder adquisitivo de la población.

“La vida de las pequeñas y medianas empresas está íntimamente ligada a la suerte de los sectores trabajadores y jubilados, a lo que hace que un mercado interno tenga dinamismo en la medida que estos sectores sociales mayoritarios tengan poder adquisitivo”, concluyó.