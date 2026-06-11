Diamante rendirá nuevamente homenaje a los aficionados y profesionales del acordeón en el 17º Encuentro de Acordeonistas, a realizarse el sábado 2 de diciembre. El encuentro, organizado por la Dirección de Cultura del Municipio de Diamante, dará comienzo a las 21:00 horas con un breve acto de apertura frente al Monumento del Músico Diamantino situado en Plaza 9 de Julio.

“Acordeonistas locales y regionales volverán a reencontrarse con su público en esta nueva edición que se aproxima. Buscamos mantener viva la cultura a través de este tipo de encuentro” destacó el Presidente Municipal, Prof. Lénico Aranda.

Desde la organización se informó que los músicos interesados en participar de esta nueva edición deberán confirmar su participación en la Dirección de Cultura diamantina, a fines de una mejor organización.