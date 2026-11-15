Nogoyá.– Un total de seis denuncias por hechos de violencia familiar y de género fueron atendidas por las fuerzas de seguridad en el transcurso de pocos días, según el parte oficial emitido por la Jefatura Departamental de Policía sobre las novedades registradas entre el 5 y el 9 de noviembre de 2026.

La cifra ratifica la sostenida presencia de esta problemática en la agenda de seguridad y asistencia social de la región, abarcando procedimientos concretos tanto en la ciudad de Nogoyá como en las jurisdicciones de Aldea San Miguel y Lucas González. Ante cada una de las presentaciones, la intervención policial derivó en la comunicación inmediata con el Juzgado de Familia y el Juzgado de Paz, ámbitos judiciales que dispusieron las medidas cautelares y de resguardo correspondientes para las víctimas.

El informe oficial detalló además que, en el mismo período, se labraron actuaciones por delitos conexos a este tipo de escenarios, tales como denuncias por desobediencia a medidas judiciales vigentes y presuntas amenazas, las cuales fueron giradas directamente a la Fiscalía en turno para su prosecución legal.

Panorama de seguridad y operativos viales

En el plano general de la departamental, el parte comprendido entre el 5 y el 9 de noviembre cerró con dos personas privadas de su libertad a disposición de la justicia y un total de 19 personas cumpliendo medidas de arresto domiciliario bajo fiscalización policial.

En materia de prevención urbana y vial, los operativos desplegados en distintos puntos del departamento arrojaron un saldo de nueve motovehículos retenidos por infracciones a las normativas vigentes y la confección de siete actas de multas a conductores durante el período informado.