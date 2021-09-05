Crespo.- Para las elecciones de 2021, PASO a realizarse el 12 de septiembre y generales de elección de diputados nacionales el 14 de noviembre, habrá 20.144 ciudadanos habilitados para votar en Crespo. Se distribuirán en 58 mesas que estarán repartidas en ocho establecimientos educativos de la ciudad. A los que estaban anteriormente designados (Instituto Comercial Crespo, Instituto Sagrado Corazón, Escuela Técnica Nº35, Escuela Nº203 Guaraní, Escuela Nº 54 Tomás Guido) se agregaron tres nuevos establecimientos educativos de la ciudad. Son la Escuela Privada N°70 «San Jose», Escuela Secundaria N°74 «Walter Heinze» y la Escuela Especial Nº 11.

Para consultar escuela y mesa se puede ingresar al link: www.padron.gob.ar

Instituto Sagrado Corazón

806 Aab, Aurelio Oscar – Aldana, Micaela Soledad

807 Aldana, Oscar Aurelio – Arellano, Silvia Beatriz

808 Arevalo, Camila Belén – Barón, Jorge Celestino

809 Barón, Jorge Vicente – Becker, Nicolás Ezequiel

810 Becker, Noelia Ester – Bernhardt, Mariela Elizabeth

811 Bernhardt, Mariela Rosario – Brauer, Rosana Cristina

812 Brauer, Ruben Nestor – Buxmann, Zulma Dora Lucrecia

Escuela Nº 54 Tomás Guido

813 Buyotti, Jose Carlos – Castro, Alexis Nahuel

814 Castro, Alma Catalina – Cornejo, Damián Alejandro

815 Cornejo, Gonzalo Martin – Deniz, Melina Jacqueline

816 Deniz, Mirta Liliana – Duarte, Martin Alberto

817 Duarte, Mirta Haydee – Elsesser, Julián Rafael

818 Elsesser, Juliana Cecilia – Eurich, Esteban Leonardo

819 Eurich, Iván Luis – Ferrari, Micaela Natal

820 Ferrari, Myriam Elena – Fond, Olga Viviana

Instituto Comercial Crespo

821 Fonseca, Daniel Armando – Fuchs, Jazmin Yolanda Magali

822 Fuchs, Jonathan Ezequiel – Gareis, Angelina Anabel

823 Gareis, Anibal Roman – Gassmann, Ariel Edgardo

824 Gassmann, Beatriz – Gerk, Pablo Ernesto

825 Gerk, Silvana Beatriz – Giudice, Verónica Fernanda

826 Giuliano, Luisina Eloisa – Gómez, Héctor Emilio

827 Gómez, Isolina Soledad – Gottig, Rosendo Marcelo

828 Gottig, Rosendo Pedro – Haberkorn, Gabriela Itati

Escuela Nº105 Patria Libre

829 Haberkorn, Gaspar – Heit, Florencia Luz

830 Heit, Gonzalo Damián – Hofstetter, Franco Sebastian

831 Hofstetter, Gabriela Evelyn – Jacob, María Cristina

832 Jacob, María Cristina – Karst, Marta Noemí

833 Karst, Nélida Ester – Kinderknecht, Leandro Ezequiel

834 Kinderknecht, Nelson Javier – Krumrick, Edith

835 Krutli, Ana Brenda – Leiva, Iván Agustín

836 Leiva, Johana Cecilia – Londero, Sergio Gustavo

Escuela Técnica Nº 35

837 Londra, Adela Inés – Marini, Claudia Alejandra Dominga

838 Marioni, Gustavo Raúl – Méndez, Marta Sandra

839 Mendez, Matías Aníbal – Monzón, Gisela Nerea

840 Monzon, Gustavo Gabriel – Muñoz, Eliana Elizabeth

841 Muñoz, Eric M. Angel – Ocampo, Teresa Nilda

842 Ocaranza, Dina Ailin – Pastori, María Soledad

843 Pastori, Mirta Graciela – Piedrabuena, Humberto Omar

Escuela Nº 203 Guaraní

844 Piedrabuena, Ismael Adelqui – Prediger, Luis Matías Nicolás

845 Prediger, Marcelo Adrián – Rau, Mario Alfonso

846 Rau, Matías Leonel – Rickert, Mirna Gricelda

847 Rickert, Mirta Beatriz – Roldan, Manuel José

848 Roldan, María Guadalupe – Rothar, Gabriel Maximiliano

849 Rothar, Giuliana Elizabeth – Sánchez, Carina Daniela

Escuela Especial Nº 11

850 Sanchez, Carlos Alberto Schell, Idelio Juan

851 Schell, Ignacio Matías – Schmidt, Juan Sebastián

852 Schmidt, Juana María – Schneider, Silvia Nélida

853 Schneider, Silvia Noemí – Senger, Jonatán Santiago

854 Senger, Jorge Mario – Soria, Darío Valentín

855 Soria, Dionisia Ermelinda – Stegman, Diego Alberto

Escuela N°74 Walter Heinze

856 Stegman, Emilia Mercedes – Suarez, Lucia Daniela

857 Suarez, Lucrecia Lorena – Treise, Pablo Matías

858 Treise, Roberto Emilio – Valenzuela Pereira, Nancy

859 Vales, Daniela Viviana – Villarroel, Mirian Marcela

Escuela N°70 San José

860 Villarroel, Nadia Soledad – Wasinger, Hector Gaspar

861 Wasinger, Javier Matías – Wiesner, Florencia Alejandra

862 Wiesner, Florencia Belén – Zappegno, Esteban Mario

863 Zappegno, Ivana Georgina – Zwobodo, Jorge Rafael