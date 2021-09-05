En Crespo se agregan tres escuelas para las elecciones PASO
Crespo.- Para las elecciones de 2021, PASO a realizarse el 12 de septiembre y generales de elección de diputados nacionales el 14 de noviembre, habrá 20.144 ciudadanos habilitados para votar en Crespo. Se distribuirán en 58 mesas que estarán repartidas en ocho establecimientos educativos de la ciudad. A los que estaban anteriormente designados (Instituto Comercial Crespo, Instituto Sagrado Corazón, Escuela Técnica Nº35, Escuela Nº203 Guaraní, Escuela Nº 54 Tomás Guido) se agregaron tres nuevos establecimientos educativos de la ciudad. Son la Escuela Privada N°70 «San Jose», Escuela Secundaria N°74 «Walter Heinze» y la Escuela Especial Nº 11.
Para consultar escuela y mesa se puede ingresar al link: www.padron.gob.ar
Instituto Sagrado Corazón
806 Aab, Aurelio Oscar – Aldana, Micaela Soledad
807 Aldana, Oscar Aurelio – Arellano, Silvia Beatriz
808 Arevalo, Camila Belén – Barón, Jorge Celestino
809 Barón, Jorge Vicente – Becker, Nicolás Ezequiel
810 Becker, Noelia Ester – Bernhardt, Mariela Elizabeth
811 Bernhardt, Mariela Rosario – Brauer, Rosana Cristina
812 Brauer, Ruben Nestor – Buxmann, Zulma Dora Lucrecia
Escuela Nº 54 Tomás Guido
813 Buyotti, Jose Carlos – Castro, Alexis Nahuel
814 Castro, Alma Catalina – Cornejo, Damián Alejandro
815 Cornejo, Gonzalo Martin – Deniz, Melina Jacqueline
816 Deniz, Mirta Liliana – Duarte, Martin Alberto
817 Duarte, Mirta Haydee – Elsesser, Julián Rafael
818 Elsesser, Juliana Cecilia – Eurich, Esteban Leonardo
819 Eurich, Iván Luis – Ferrari, Micaela Natal
820 Ferrari, Myriam Elena – Fond, Olga Viviana
Instituto Comercial Crespo
821 Fonseca, Daniel Armando – Fuchs, Jazmin Yolanda Magali
822 Fuchs, Jonathan Ezequiel – Gareis, Angelina Anabel
823 Gareis, Anibal Roman – Gassmann, Ariel Edgardo
824 Gassmann, Beatriz – Gerk, Pablo Ernesto
825 Gerk, Silvana Beatriz – Giudice, Verónica Fernanda
826 Giuliano, Luisina Eloisa – Gómez, Héctor Emilio
827 Gómez, Isolina Soledad – Gottig, Rosendo Marcelo
828 Gottig, Rosendo Pedro – Haberkorn, Gabriela Itati
Escuela Nº105 Patria Libre
829 Haberkorn, Gaspar – Heit, Florencia Luz
830 Heit, Gonzalo Damián – Hofstetter, Franco Sebastian
831 Hofstetter, Gabriela Evelyn – Jacob, María Cristina
832 Jacob, María Cristina – Karst, Marta Noemí
833 Karst, Nélida Ester – Kinderknecht, Leandro Ezequiel
834 Kinderknecht, Nelson Javier – Krumrick, Edith
835 Krutli, Ana Brenda – Leiva, Iván Agustín
836 Leiva, Johana Cecilia – Londero, Sergio Gustavo
Escuela Técnica Nº 35
837 Londra, Adela Inés – Marini, Claudia Alejandra Dominga
838 Marioni, Gustavo Raúl – Méndez, Marta Sandra
839 Mendez, Matías Aníbal – Monzón, Gisela Nerea
840 Monzon, Gustavo Gabriel – Muñoz, Eliana Elizabeth
841 Muñoz, Eric M. Angel – Ocampo, Teresa Nilda
842 Ocaranza, Dina Ailin – Pastori, María Soledad
843 Pastori, Mirta Graciela – Piedrabuena, Humberto Omar
Escuela Nº 203 Guaraní
844 Piedrabuena, Ismael Adelqui – Prediger, Luis Matías Nicolás
845 Prediger, Marcelo Adrián – Rau, Mario Alfonso
846 Rau, Matías Leonel – Rickert, Mirna Gricelda
847 Rickert, Mirta Beatriz – Roldan, Manuel José
848 Roldan, María Guadalupe – Rothar, Gabriel Maximiliano
849 Rothar, Giuliana Elizabeth – Sánchez, Carina Daniela
Escuela Especial Nº 11
850 Sanchez, Carlos Alberto Schell, Idelio Juan
851 Schell, Ignacio Matías – Schmidt, Juan Sebastián
852 Schmidt, Juana María – Schneider, Silvia Nélida
853 Schneider, Silvia Noemí – Senger, Jonatán Santiago
854 Senger, Jorge Mario – Soria, Darío Valentín
855 Soria, Dionisia Ermelinda – Stegman, Diego Alberto
Escuela N°74 Walter Heinze
856 Stegman, Emilia Mercedes – Suarez, Lucia Daniela
857 Suarez, Lucrecia Lorena – Treise, Pablo Matías
858 Treise, Roberto Emilio – Valenzuela Pereira, Nancy
859 Vales, Daniela Viviana – Villarroel, Mirian Marcela
Escuela N°70 San José
860 Villarroel, Nadia Soledad – Wasinger, Hector Gaspar
861 Wasinger, Javier Matías – Wiesner, Florencia Alejandra
862 Wiesner, Florencia Belén – Zappegno, Esteban Mario
863 Zappegno, Ivana Georgina – Zwobodo, Jorge Rafael