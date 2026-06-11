Crespo– La Liga de Caballeros Luteranos de la Iglesia San Pablo, formada el 3 de mayo de 1984, celebrará el próximo 5 de mayo sus 35 años de trayectoria.

Los festejos comenzarán con un culto con santa cena, a las 9:30, con la presencia de integrantes de la mesa directiva nacional, actualmente con sede en Misiones, y ligas hermanas. La liturgia estará a cargo del Pr. Daniel Pfaffenzzeller y la predicación a cargo del Pr. Gabriel Klenovsky.

Al finalizar, se hará un repaso de las actividades realizadas por la Liga de Caballeros y posteriormente se disfrutará de un almuerzo. Las tarjetas están a la venta a $ 250 mayores y $ 150 menores de 5 a 10 años. Se servirá chorizo y pollo a la parrilla, ensaladas, postre helado. No incluye bebida. Por consultas y reserva de tarjetas comunicarse a los teléfonos (0343) 154675475 y (0343) 154160385.