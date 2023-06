Nogoyá.- Se realizó el pasado viernes 23 de junio la asamblea general ordinaria del Club Deportivo y Social 25 de Mayo, donde su presidente Mauricio Bosch puso a disposición los balances y memorias del año 2022 y propuso abordar una agenda de temas referidos al funcionamiento del club.

“Tratamos con los socios varios temas que fueron surgiendo. Fue una oportunidad para que la gente se entere de cómo funciona el club en cuanto a lo administrativo y económico.

Charlamos sobre la cuota social y su actualización; y comenzamos a trabajar en la manera de darle forma al rol de las sub comisiones porque las estamos necesitando, como es el caso de la sub comisión de fútbol. Así que comenzamos a hablar de roles y áreas a ocupar para no generar superposiciones” explicó Bosch, aclarando que si bien en la actualidad, están organizados en grupos de trabajo, se debe generar el marco legal para conformar las sub comisiones de futbol mayor, de futbol infantil, de hockey, de futbol femenino. “Son cuestiones que deben ir por separado porque cada disciplina tiene sus competencias y torneos” explicó el presidente de El Decano, confirmando que se cuenta con un buen estado económico, “tenemos el traspié de la inflación, lo que proyectamos a principio de año respecto a montos, hoy ya lo tenemos que modificar y el club tiene que seguir funcionando en base a lo recaudado. Hoy la era digital nos reduce el costo del pago a cobradores y con los colaboradores pusimos días para la cobranza en la institución” contó.

Mauricio Bosch, valoró el equipo de trabajo que acompaña su gestión, desde la comisión, los técnicos y los profesores. “Es gente que trabaja porque ama el club, no lo hace ni por mi ni por nadie, solo por el club, porque nos gusta que los chicos lleguen a un lugar con comodidades, con tribunas, bien pintado y seguro”.

Sobre los tiempos de su gestión, recordó que el próximo 19 de noviembre de 2023 cumplen los dos años de presidencia y ahí realizarán el recambio de autoridades.