Cuando hablamos de una población que envejece, es obvio que nos referimos a la humanidad, a la población global. Hecha esta aclaración, vayamos ahora sí a los datos locales, que no son exclusivos de nuestro pequeño mundo sino que reflejan un fenómeno del país y de alcance global, salvo algunas excepciones.

Los nacimientos en Victoria cayeron de 604 en 2004 a 281 en 2025, lo que representa una disminución aproximadamente del 47% según datos del Registro Civil. La tendencia continúa hasta el 31 de mayo en el 2026 se contabilizan 102 natalicios.

El fenómeno acompaña una tendencia nacional. Un informe de la Universidad Austral señala que la tasa de fecundidad en Argentina descendió de 2,1 hijos por mujer en 2001 a 1,4 en 2022, un promedio que se mantiene en mediciones del 2025.

Entre las principales causas aparecen la postergación de la maternidad, una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, el acceso a métodos anticonceptivos, la disminución de los embarazos adolescentes y cambios culturales que hacen que tener hijos ya no sea una prioridad para muchas parejas jóvenes. ”La Educación Sexual Integral (ESI) y especialmente el suministro de anticonceptivos en hospitales públicos, tuvieron incidencia”, según el estudio.

Los especialistas advierten que esta situación tendrá consecuencias a futuro. Menos nacimientos implican una población cada vez más envejecida, lo que genera desafíos para sostener los sistemas jubilatorios y aumentar la demanda de servicios de salud para adultos mayores. ”Representa, a futuro, una sobrecarga para para las cajas previsionales”.

Algunos datos son reveladores, se producen –en el país- 260.000 nacimientos menos al año. La caída en la cantidad de nuevos nacimientos en la última década es enorme; en 2005 se producían a nivel país unos 710.000 al año, número que subió a 750.000 en 2014 pero cayó en picada los años siguientes.

En 2022 nacieron 490.000 niños y niñas y en el 2025 aproximadamente 435.000, según el informe de la UA que cita el Reporte interactivo de Estadísticas del Ministerio de Salud. También disminuyó la cantidad de familias numerosas; en 2001 había 1.533.421 mujeres con más de cinco hijos; en 2022, fueron 608.617, según el último censo. Son 924.804 nacimientos menos.

Mientras algunos países europeos intentan revertir esta tendencia mediante incentivos económicos, los expertos coinciden en que hasta el momento no existen políticas públicas que hayan logrado frenar de manera significativa la caída de la natalidad.