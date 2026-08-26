Nogoyá.– Las empresas lácteas nogoyaenses La Lecherita y La Sibila firmaron un convenio con la empresa alemana Dosbio para avanzar en un proyecto de generación de biogás y biometano a partir de materia orgánica, en el marco de un programa de financiamiento de la República Federal de Alemania. La iniciativa se inscribe en el proyecto denominado "Ñande Zukufunt", que prevé la instalación de dos plantas de biogás en Entre Ríos —una en Crespo y otra en la zona de Libaros-Villaguay— con una inversión que supera los 190 millones de euros, respaldada por el gobierno federal alemán mediante un acuerdo de cooperación firmado el 16 de abril.

El intendente Bernardo Schneider, que participó del momento de la firma del convenio, celebró el paso dado por las empresas locales y explicó a Paralelo32 el alcance del proyecto: "Este compromiso representa un avance de estas empresas en el marco de un programa cuyo principal objetivo es producir gas a partir de residuos biológicos e inyectarlo a la red y también exportarlo. Ellos han hecho un estudio a nivel país y en ese estudio detectan que Entre Ríos es la provincia que mayor potencial tiene para producir gas a partir de materia orgánica, fundamentalmente por su desarrollo avícola", detalló. Schneider remarcó además el impacto local esperado: "Una gran apuesta innovadora y de conocimiento para nuestra ciudad, generando salida laboral para muchas personas que se capacitan en nuevas tecnologías y poniéndonos en vanguardia con la provincia de Entre Ríos a la hora de generar energías limpias".

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El proyecto tiene como materia prima principal el guano y la cama de pollo generados en los galpones avícolas y porcinos de la región. Juan Khouri, referente de Dosbio, precisó que la iniciativa provincial demanda un millón doscientas mil toneladas anuales de materia prima, lo que implica el movimiento de alrededor de 120 camiones diarios por la provincia, generando además un importante dinamismo logístico. "Necesitamos incorporar como socios a los productores de esa materia prima. Como es un proyecto de inversión de una magnitud muy grande, necesitamos acuerdos de largo plazo", señaló.

El esquema contempla que las empresas que aporten materia prima recibirán a cambio digestato —biofertilizante de alta calidad— en proporción a su aporte, y se convertirán en socias del negocio de venta de biogás. El biometano producido será adquirido por Gas y Petróleo del Neuquén y Gasener, empresas que ya firmaron cartas de intención para incorporarlo a la red de distribución como energía renovable.