Empresarios de distintos rubros y regiones de Argentina participaron de una nueva edición de las denominadas cenas de cercanía, una propuesta que reúne a dueños de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para compartir experiencias, analizar dificultades y generar vínculos con colegas de sus propias comunidades.

La iniciativa es impulsada por Empresarios con Impacto, una comunidad que conecta a empresarios de todo el país. Los encuentros se desarrollan en simultáneo en distintas localidades, desde grandes centros urbanos hasta ciudades del interior, con la premisa de facilitar el intercambio sin necesidad de realizar viajes largos.

Entre las localidades participantes estuvo Concordia, junto con otras ciudades como Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, Venado Tuerto, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta, Tucumán y Ushuaia.

El formato propone reuniones en grupos reducidos, con un anfitrión que también es empresario y una agenda abierta. En algunos casos, los encuentros se realizan en restaurantes y, en otros, en las propias casas de los participantes.

Compartir experiencias más allá de los negocios

Las cenas buscan generar un espacio de confianza entre empresarios que, en muchos casos, ya mantenían contacto virtual a través de la comunidad. La propuesta prioriza el intercambio personal y la posibilidad de conversar sobre los desafíos cotidianos de conducir una empresa.

“Fue la tercera edición de las cenas de cercanía, que organizamos dos veces al año, con el objetivo de hacer que los miembros se conozcan por región y compartan las problemáticas específicas de su zona. La colaboración real no es una utopía; es la estrategia más inteligente para crecer hoy”, explicó Leandro Schvartzer, director y fundador de Empresarios con Impacto.

El impulsor de la iniciativa señaló que la propuesta surgió al detectar que muchos dueños de PyMEs enfrentan dificultades sin contar con espacios de acompañamiento entre pares.

“Notamos que faltaba una propuesta de valor para los dueños de PyMEs que se sienten muy solos y tienen muchas dificultades. Construimos este espacio para darles el valor que necesitan para escalar, desarrollarse y crecer”, agregó.

La dinámica permite que cada anfitrión organice el encuentro en su localidad. En algunas mesas también participan moderadores voluntarios que proponen preguntas para iniciar la conversación, aunque el intercambio se desarrolla de manera informal.

“Es un espacio donde estamos todos en la misma, hablamos el mismo idioma y compartimos las ganas de crecimiento”, sostuvo Santiago Dragone, de Seguros Dragone, participante de Buenos Aires.

Por su parte, Silvio Maraschin, de Civilser, empresa de obras y servicios de Bahía Blanca, destacó el valor de compartir experiencias con otros empresarios de su región.

“Más allá del asado, nos quedamos con el valor de haber compartido experiencias y de fortalecer esta red en nuestra región”, expresó.

Los desafíos de las PyMEs en todo el país

Las conversaciones reflejan preocupaciones comunes a empresas de diferentes tamaños y actividades. Entre los temas más recurrentes aparecen la retracción de la demanda, el aumento de la competencia, la reducción de los márgenes y la necesidad de mejorar la gestión.

También se abordaron la aplicación de inteligencia artificial en las PyMEs, la identificación del cliente ideal y el impacto que tiene el aislamiento de quienes deben tomar decisiones empresariales.

Aunque las realidades económicas y productivas varían según cada región, la comunidad sostiene que el intercambio permite reconocer problemas compartidos y conocer experiencias que pueden servir para encontrar nuevas respuestas.

“Tomamos conciencia de la enorme heterogeneidad de la Argentina y buscamos llegar a dueños PyME que están en los grandes centros urbanos, en el interior del país y en ‘el interior del interior’: ciudades y localidades más alejadas, donde hay gente muy talentosa haciendo, produciendo, generando empleo y soñando con construir empresas cada vez mejores”, afirmó Schvartzer.

Y añadió: “El mayor aprendizaje fue descubrir que, aún en contextos tan diferentes, los dueños de PyMEs se parecen mucho más de lo que imaginamos y pertenecer a una comunidad de pares cambia por completo la forma de tomar decisiones”.

Una comunidad con presencia federal

Empresarios con Impacto reúne a más de 500 empresarios de distintos sectores productivos y de servicios, con presencia en todas las provincias argentinas.

Según los datos difundidos por la organización, su comunidad incluye representantes de más de 37 industrias, tanto fundadores como herederos de empresas, mujeres y varones, y compañías de diferentes dimensiones.

La iniciativa también informó que, en el marco de esta edición, se realizaron 33 cenas simultáneas en 26 localidades, con la participación de más de 200 empresarios.

La diversidad territorial y sectorial es uno de los ejes del proyecto, que busca conectar a empresarios de grandes ciudades con quienes desarrollan sus actividades en localidades más pequeñas.

Encuentros durante todo el año

Las cenas de cercanía forman parte de una agenda más amplia de actividades que la comunidad desarrolla en distintas regiones del país.

Durante 2026 también se realizaron encuentros virtuales destinados a empresarios que todavía no integran la red, con actividades dirigidas a las regiones Centro, Santa Fe, Cuyo y Patagonia.

La comunidad nació durante la pandemia, inicialmente con 10 miembros, y amplió su alcance hasta reunir a más de 500 empresarios de sectores como el textil, tecnológico, agropecuario, alimenticio y de servicios.

La propuesta apunta a fortalecer la colaboración entre quienes conducen empresas, generar espacios de intercambio y ofrecer una red de apoyo frente a los desafíos de la actividad productiva.