A través de un comunicado, la entidad que nuclea a 35 organizaciones empresariales vinculadas al comercio, la industria, los servicios y el turismo sostuvo que muchas firmas atraviesan un escenario cada vez más complejo para sostener su funcionamiento y mantener las fuentes de trabajo.

Desde FEDER señalaron que, desde el inicio del actual proceso económico, el sector privado acompañó las medidas de ordenamiento impulsadas a nivel nacional y realizó esfuerzos para adaptarse a nuevas condiciones de mercado. Entre ellos mencionaron la incorporación de tecnología, cambios en las estrategias comerciales, reducción de costos y reorganización de estructuras operativas.

No obstante, la entidad consideró que esas medidas ya no alcanzan para garantizar la sustentabilidad de numerosas empresas entrerrianas.

Preocupación por los costos y la rentabilidad

Según indicó la federación, la combinación de menores niveles de consumo, aumentos en las tarifas de servicios, mayores costos laborales y una elevada carga tributaria está afectando la rentabilidad de los establecimientos comerciales y productivos.

"Los gastos fijos y la pérdida de rentabilidad conforman un escenario cada vez más difícil de afrontar para quienes generan empleo e invierten en la provincia", sostuvieron desde la organización.

La situación también alcanza al sector turístico, una actividad que en los últimos años se consolidó como uno de los motores económicos de Entre Ríos. De acuerdo con el comunicado, la disminución del movimiento turístico repercute directamente sobre hoteles, restaurantes, comercios y otros rubros vinculados a la actividad.

Pedido de previsibilidad y medidas de impulso

Desde FEDER remarcaron que las empresas no reclaman beneficios especiales, sino condiciones que permitan desarrollar sus actividades con previsibilidad y competitividad.

En ese sentido, solicitaron la implementación de políticas orientadas a estimular el consumo, aliviar los costos que afectan a la producción y fortalecer al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo provincial.

La entidad advirtió además sobre el impacto que tiene el cierre de comercios, la reducción de actividades empresariales y la pérdida de puestos de trabajo en las economías locales.

Finalmente, la federación ratificó su disposición al diálogo con los distintos niveles del Estado, aunque insistió en la necesidad de visibilizar las dificultades que enfrentan actualmente comerciantes, industriales, emprendedores y prestadores de servicios de toda la provincia.

"La defensa de la producción, el comercio, los servicios y el turismo es, en definitiva, la defensa del empleo y del desarrollo de todos los entrerrianos", concluyeron desde la entidad.