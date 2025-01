Crespo.- Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, y Evangelina Jacob, integrante del área municipal de Discapacidad, explicaron a Paralelo 32 las actividades desplegadas durante el primer año de gestión del intendente Marcelo Cerutti.

Wendler describió que “desde el área de Discapacidad se continúa con el acompañamiento a las familias que desean acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD). Nuestras profesionales están para asesorar sobre este tema, de la misma manera que con los trámites sobre pensiones y sobre asignación por discapacidad”.

Emprendedores y talleres

Destacó que “la novedad es la parte laboral que este año se empezó a implementar en la Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios – INCEPA. Hay dos grupos de personas con discapacidad que están desarrollando diferentes emprendimientos laborales. Un grupo hace fraccionamiento de verduras listas para el consumo. Recientemente se incorporó un grupo de dos personas que trabajan en el empaquetado de condimentos.

Los grupos están formados por personas con discapacidad intelectual y motriz”.

A lo largo del año se continuó con el desarrollo de talleres culturales, deportivos, cognitivos. Hubo actividades en futbol, bochas, vóley, básquet, atletismo y talleres en IMEFAA “pensados para el manejo en la cotidianeidad de jóvenes y adultos con discapacidad”, acotó Wendler.

Jacob agregó que “se trabaja mucho en el proyecto de vida, se les prepara específicamente en eso”. Por otra parte, recordó que “durante el verano está la inscripción abierta para una colonia recreativa para personas desde 16 años en adelante”.

Certificado de Discapacidad

Con el CUD, muchas familias reclaman porque no se logran todas las coberturas que oficialmente se asegura que habilita la tenencia del certificado. Sobre esta situación, Jacob comentó que el área cuenta con un espacio de asesoramiento legal. “¿Qué pasa con el tema? No es un camino fácil atravesar toda la situación, no sólo tener el CUD en mano, sino también hacer valer los derechos y prestaciones o gestionar en obras sociales. La realidad es así. El CUD es una herramienta legal. Trabaja en nuestra área la abogada Johana Sobrano, que asesora sobre el CUD, cómo presentarlo en una obra social, en qué circunstancias hacer una carta documento, cuándo un recurso de amparo, cuándo avanzar en las instancias administrativas previas a una acción judicial”, dijo la profesional.

Señaló que quienes quieran asesorarse con Sobrano, deben asistir a la sede de Discapacidad (Casa del Guardaagujas, Seri y Echagüe) los días martes, de 7:00 a 13:00, sin necesidad de pedir turno previamente.