Según el relevamiento realizado sobre más de 750 empresas de todo el país, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) se ubicó en +6%, un indicador que surge de la diferencia entre las organizaciones que prevén incorporar personal y aquellas que anticipan reducciones en sus plantillas.

El resultado representa una caída de cuatro puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, aunque se mantiene prácticamente estable en comparación con el mismo período del año pasado.

Predomina la cautela

Los datos indican que el 33% de los empleadores planea aumentar su dotación de personal durante el próximo trimestre, mientras que el 29% prevé reducirla. Por otra parte, el 36% no espera realizar cambios y un 2% manifestó no tener una decisión definida.

Desde ManpowerGroup señalaron que el mercado laboral atraviesa una etapa de mayor prudencia, con procesos de contratación más selectivos y una tendencia a postergar decisiones de incorporación de personal en diversos sectores de la economía.

Los sectores con mayor demanda

De las once actividades económicas relevadas, nueve muestran expectativas positivas de contratación para los próximos meses.

El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales encabeza las previsiones de crecimiento, con una expectativa neta de empleo del 30%. Le siguen la industria Automotriz, con 25%, y Tecnología y Servicios de TI, con 22%.

En el otro extremo aparecen los sectores de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, que registran una expectativa negativa de -8%, y Finanzas y Seguros, con -2%.

El informe también destaca que las expectativas se debilitaron en siete de los once sectores analizados respecto del trimestre anterior, aunque en la comparación interanual seis actividades muestran mejoras.

Uno de los avances más significativos se observa en Tecnología y Servicios de TI, que registró un incremento de 28 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025.

Diferencias entre regiones

A nivel regional, las mayores expectativas de contratación se observan en el Noroeste Argentino (NOA), con una ENE de +17%. Detrás se ubican Patagonia (+14%) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con +7%.

Por el contrario, la región Pampeana presenta la proyección más baja, con una expectativa negativa de -2%, mientras que Cuyo muestra un escenario neutral.

Respecto al trimestre anterior, las intenciones de contratación disminuyeron en cinco de las seis regiones relevadas. La mayor caída se registró precisamente en la región Pampeana, que retrocedió 15 puntos porcentuales.

Argentina, entre los países con menor expectativa de contratación

El informe también compara la situación local con otros mercados de la región. En América, los doce países analizados presentan expectativas positivas de contratación para el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, Argentina aparece con el nivel más bajo de la región, con una expectativa neta de empleo del 6%. Por encima se ubican Panamá (+11%), Chile (+12%), Costa Rica (+36%), Brasil (+37%) y Estados Unidos (+45%), entre otros.

A escala global, las previsiones de contratación resultan positivas en 46 de los 49 países y territorios incluidos en el relevamiento.

Los resultados reflejan un mercado laboral que continúa mostrando capacidad de generar empleo, aunque con un ritmo más moderado y concentrado en sectores específicos de la economía, en un contexto donde las empresas priorizan la cautela a la hora de definir nuevas incorporaciones.