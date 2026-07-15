La presentación oficial se realizó en el Auditorio Municipal "Eva Perón" y estuvo encabezada por el intendente Marcelo Cerutti, acompañado por funcionarios de las áreas de Desarrollo Local, Producción, Empleo y Emprendedurismo, quienes explicaron el funcionamiento de la nueva herramienta.

Una plataforma para fortalecer el empleo local

Durante el acto, Cerutti definió la puesta en marcha del portal como "un logro" para la ciudad y sostuvo que responde al perfil productivo que caracteriza a Crespo.

"Somos una ciudad emprendedora y trabajadora por naturaleza. Esa cultura del trabajo nos permitió crecer y posicionarnos. Esta plataforma es una herramienta más para fortalecer ese desarrollo y acompañar tanto a quienes generan empleo como a quienes buscan una oportunidad laboral", expresó.

El intendente remarcó además que el Estado municipal debe asumir un rol activo en la generación de oportunidades laborales.

"Tenemos que involucrarnos cada vez más, acompañando al vecino y generando herramientas que faciliten el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo", señaló.

Asimismo, destacó que el sistema no está pensado únicamente para empresas privadas, sino que también podrán publicar búsquedas clubes, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Un puente entre empleadores y trabajadores

La subdirectora de Empleo y Emprendedurismo, Vanina Schrooh, explicó que la iniciativa surgió a partir del trabajo que desde 2017 desarrolla la Oficina de Empleo municipal, donde diariamente se acompaña a vecinos en la búsqueda laboral.

"Entendimos que era necesario incorporar una herramienta que permitiera agilizar el contacto entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan cubrir un puesto", indicó.

La funcionaria explicó que la Oficina de Empleo continuará brindando atención personalizada, orientando a cada postulante según su perfil, sus habilidades y sus intereses laborales.

"Somos el puente entre la persona que busca trabajo y el empleador que necesita un determinado perfil. Esta plataforma agiliza ese proceso, pero el acompañamiento presencial seguirá siendo una parte fundamental del servicio", aseguró.

Cómo funciona

El sistema puede utilizarse desde cualquier computadora o teléfono celular. Tanto quienes buscan empleo como las empresas interesadas en publicar una vacante deben registrarse previamente.

El portal ya se encuentra disponible en https://empleo.crespo.gob.ar, donde es posible consultar las búsquedas activas, cargar el currículum vitae y postularse a las distintas ofertas laborales.

De la presentación también participaron la viceintendenta Jacinta Eberle, las secretarias Vanesa Pusineri y Evangelina Schmidt, concejales y representantes del Parque Industrial de Crespo y del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios, entidades que acompañaron el desarrollo de la iniciativa.