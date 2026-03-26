Durante el encuentro se analizaron los indicadores correspondientes a la última temporada de verano y al reciente fin de semana largo, al tiempo que se delinearon estrategias para los próximos meses, con especial énfasis en Semana Santa, uno de los períodos de mayor movimiento turístico para la capital entrerriana.

El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó que el espacio de trabajo “se sostiene por la determinación política del Ejecutivo” que encabeza la intendenta Rosario Romero, y remarcó que permite “tejer esquemas, proyecciones y planificaciones para fortalecer la actividad turística”. En ese sentido, subrayó la importancia de evaluar el desempeño reciente como base para proyectar nuevas acciones.

Según precisó, el último fin de semana largo registró una ocupación hotelera cercana al 50%, con un perfil predominante de excursionistas, lo que impactó positivamente en sectores como la gastronomía, los paseos comerciales y el comercio local.

En relación a las próximas fechas clave, Clavenzani señaló que las expectativas están centradas en Semana Santa, considerada una de las más convocantes del calendario. “Estamos trabajando en una estrategia de promoción en mercados regionales y nacionales, invitando a quienes aún no definieron su destino a que elijan Paraná, que es una excelente opción para disfrutar”, afirmó.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento del turismo de reuniones. En ese marco, se avanzó en la planificación de acciones en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de captar eventos, a través del vínculo con Hosted Buyers y Organizadores Profesionales de Congresos (OPC), actores clave en la toma de decisiones del sector. La iniciativa se enmarca en el trabajo del Paraná Bureau de Congresos y Convenciones y fue presentada ante el Directorio, que resolvió avanzar de manera conjunta en esta estrategia para posicionar a la ciudad en este segmento.

Desde el sector privado, el secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, valoró el movimiento generado durante los fines de semana largos y sostuvo que “la ciudad toma otro matiz”, con mayor actividad en espacios públicos, gastronómicos y recreativos. En cuanto a Semana Santa, la definió como “una de las fechas más importantes del calendario turístico” y adelantó que el sector prepara propuestas específicas, como menús típicos y eventos gastronómicos.

Por su parte, el concejal Pablo Donadío destacó el potencial de la ciudad al señalar que “Paraná tiene todo lo que un turista busca: gastronomía, hotelería y actividades”, y remarcó que los fines de semana largos consolidan al destino en la preferencia de los visitantes. Asimismo, indicó que desde el Concejo Deliberante se trabaja en el acompañamiento normativo para fortalecer el desarrollo del sector.

La reunión ratificó el trabajo articulado entre los distintos actores que integran el Ente, con una mirada estratégica orientada a consolidar a Paraná como un destino competitivo, con propuestas durante todo el año y capacidad para atraer tanto visitantes como eventos de relevancia.