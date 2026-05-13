En una entrevista realizada en el programa radial “Crespo en Vivo”, que se emite por FM Boing 93.7 y en streaming a través de Paralelo32, la joven patinadora crespense Emma Schmidt compartió su alegría tras haber sido seleccionada para representar a la Argentina en el Campeonato Panamericano de Naciones de patín artístico.

La entrevista fue conducida por la periodista Valeria Torresín, quien destacó el esfuerzo y la trayectoria de la deportista local. “Emma es una campeona con todas las letras”, expresó durante el programa, al tiempo que invitó a la comunidad a acompañarla en este nuevo desafío internacional.

La competencia se desarrollará a finales de junio en el microestadio de la Confederación Argentina de Patín, en Buenos Aires, aunque todavía no fue confirmada la fecha exacta.

Emma explicó que logró la clasificación luego de participar en la Copa Nacional Apertura y atravesar una revisión evaluativa realizada recientemente en Buenos Aires. “Fue hace unos días y era justamente para evaluar quiénes clasificaban a este torneo”, comentó.

La joven patinadora, que entrena en el Club Club Atlético Sarmiento, detalló además el intenso ritmo de preparación que mantiene durante todo el año. “Entreno de lunes a viernes y muchas veces también los sábados en Paraná e incluso algunos domingos”, relató.

Actualmente, Emma es la única representante titular de Crespo dentro de la delegación argentina en su categoría. También quedaron como suplentes sus compañeras Vicky Folmer y Hannah Nierhaus.

Sin embargo, detrás del sueño deportivo aparece una realidad económica compleja. Durante la entrevista, la joven explicó que los costos para competir a nivel nacional e internacional son muy elevados e incluyen licencias, seguros, inscripciones, indumentaria oficial, hospedaje y alimentación.

“Este año se juntaron muchas cosas. Hay que pagar el Panamericano, los nacionales y además salió un nuevo conjunto oficial de la Selección Argentina que ya es obligatorio usar y tiene un costo muy alto”, señaló.

Emma también explicó que, a diferencia de otras disciplinas, en esta oportunidad las patinadoras deberán organizar y afrontar por su cuenta alojamiento y estadía durante la competencia.

Ante esta situación, la deportista se encuentra buscando sponsors que puedan acompañarla en su carrera deportiva. “Estoy buscando apoyo más permanente, alguien que me pueda acompañar en este camino”, expresó.

Además, se habilitó un alias solidario para quienes deseen colaborar económicamente con su participación en el certamen internacional. El alias es: panam.ma26.

Durante el cierre de la entrevista, Valeria Torresín remarcó la importancia de respaldar a los jóvenes deportistas locales. “Hay que apoyar al deporte y sobre todo los sueños de quienes quieren superarse y representar al país”, sostuvo.

Con esfuerzo, disciplina y el acompañamiento de su familia y entrenadores, Emma se prepara ahora para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, llevando los colores argentinos al máximo nivel del patín artístico internacional.