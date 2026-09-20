El ciclo “Las Palabras Quedan”, dedicado a recuperar y difundir la literatura entrerriana, tendrá este jueves 24 un nuevo encuentro en Paraná, esta vez dedicado a la escritora Emma Barrandeguy.

La actividad comenzará a las 21:00, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carbó y 9 de Julio, con entrada libre y gratuita.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y plantea una noche de lecturas y conversación en vivo alrededor de la obra de una de las escritoras entrerrianas destacadas del siglo XX.

Lecturas y conversación sobre la obra de Barrandeguy

Del encuentro participarán Fabián Reato, Cynthia Negra Rodríguez, Washington Atencio, Ana Cornejo y Alexis Chausovsky.

Los invitados compartirán lecturas y reflexiones sobre diferentes aspectos de la producción literaria de Emma Barrandeguy, en una propuesta que busca acercar su obra a nuevos lectores y recuperar su lugar dentro de la literatura de Entre Ríos.

La actividad invita a la comunidad a participar de un espacio de encuentro para leer, conversar y conocer la producción de autores y autoras vinculados con la identidad cultural de la provincia.

Quién fue Emma Barrandeguy

Emma Barrandeguy nació en Gualeguay el 8 de marzo de 1914. Estudió idiomas y se recibió de maestra, aunque no ejerció la docencia.

Entre 1938 y 1956 trabajó en el diario Crítica, donde se desempeñó como archivista y redactora.

A los 50 años comenzó la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Durante dos décadas estuvo al frente de la sección cultural del diario El Debate Pregón, de Gualeguay.

También escribió para La Verdad, periódico regional de Gualeguaychú, y trabajó como traductora para editoriales como El Ateneo y Emecé, entre otras actividades.

Una obra que atravesó poesía, narrativa y teatro

La producción de Barrandeguy comenzó con Poemas, publicado en 1934, y continuó durante varias décadas.

Entre sus obras se encuentran Cartas (1943), El andamio y Las puertas (1964), Amor saca amor (1970), No digo que mi país es poderoso (1982), Los pobladores (1983), Crónica de medio siglo (1984), Refracciones (1986) y Camino hecho (1991).

También publicó Salvadora, una mujer de Crítica (1997), Habitaciones (2002), Mastronardi-Gombrowicz: una amistad singular (2004), Poesía completa (2009) y Pescar por fin tu corazón inquieto (2019).

Dos veces recibió el Premio Fray Mocho

La escritora recibió en dos oportunidades el Premio Fray Mocho de Literatura, otorgado por el Gobierno de Entre Ríos.

En 1970 fue reconocida por la obra teatral Amor saca amor, mientras que en 1984 recibió nuevamente el premio por la novela Crónica de medio siglo.

Barrandeguy falleció a los 92 años, el 19 de diciembre de 2006, en su ciudad natal, Gualeguay.

Una invitación a volver a la literatura entrerriana

El encuentro de “Las Palabras Quedan” propone recuperar la trayectoria de una autora que desarrolló su obra en distintos géneros y que también tuvo una extensa participación en el periodismo y la actividad cultural.

La cita será este jueves 24, a las 21:00, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita, para compartir lecturas y conversaciones en torno a la obra de Emma Barrandeguy.