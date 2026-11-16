Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia, vigente durante la madrugada de este martes 17 de noviembre.

Según el pronóstico, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte o ser puntualmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas de viento.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 30 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante las condiciones meteorológicas previstas, Defensa Civil difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y evitar inconvenientes:

Evitar salir de los hogares mientras se desarrollen las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, se recomienda buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Además, se solicita mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.