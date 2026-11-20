Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para doce departamentos de la provincia, vigente durante la noche de este sábado 21 de noviembre.

La advertencia alcanza a Paraná, Colón, Uruguay, Villaguay, Tala, Nogoyá, La Paz, Diamante, Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

De acuerdo con el informe, el área será afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Recomendaciones ante la alerta

Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, Defensa Civil difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y evitar inconvenientes:

Evitar salir de los hogares mientras se desarrollen las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas, y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Además, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.