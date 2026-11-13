La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 13 de noviembre, a las 18:04, una alerta a corto plazo por tormentas fuertes para sectores de Entre Ríos y Santa Fe.

En la provincia, el aviso comprende los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá y Paraná. Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

La alerta tiene una validez de dos horas desde su emisión y fue elaborada a partir de fenómenos detectados mediante radares meteorológicos.

Continúa vigente la alerta amarilla

El aviso a corto plazo se suma a la alerta amarilla por tormentas que Defensa Civil había informado para distintos departamentos entrerrianos durante la tarde y noche de este viernes y la madrugada del sábado.

Según ese informe, para este viernes 13 se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, en Gualeguay, Victoria, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

Las condiciones podrían incluir precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Se estiman valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Durante la madrugada del sábado 14, la alerta amarilla continuará para Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. Gualeguay y Victoria no estarán alcanzados por el aviso durante ese período.

Recomendaciones ante las tormentas

Defensa Civil difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante los fenómenos meteorológicos:

Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas.

Evitar refugiarse debajo de árboles, postes o carteles.

No circular por calles anegadas y mantenerse alejado de zonas inundables.

Desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda.

Evitar permanecer al aire libre, especialmente en playas, ríos, lagunas o piletas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Si ingresa agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico.

También se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y mantenerse atento a la evolución de las condiciones climáticas.