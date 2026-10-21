El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para todo el territorio de Entre Ríos durante este jueves 22 de octubre, según los mapas y pronósticos oficiales.

Ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, la Dirección Provincial de Defensa Civil difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y prevenir inconvenientes en los hogares y la vía pública.

Qué medidas preventivas se recomienda tomar

Desde Defensa Civil aconsejaron evitar salir durante las tormentas y no sacar la basura, además de mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

También recomendaron:

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Las medidas buscan disminuir la posibilidad de accidentes y evitar daños ante eventuales lluvias intensas y ráfagas de viento.

Piden atención especial en el norte entrerriano

Defensa Civil también recomendó a las autoridades de las localidades del norte de Entre Ríos, especialmente a las cercanas al límite con el sur de Corrientes, seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas durante este miércoles 21 de octubre.

Si bien la alerta prevista para esa jornada se concentra en provincias vecinas, eventuales cambios en las condiciones atmosféricas podrían extender los fenómenos hacia territorio entrerriano.

Por este motivo, el organismo pidió consultar las actualizaciones oficiales del SMN y adoptar las medidas preventivas necesarias ante posibles modificaciones del pronóstico.

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales.