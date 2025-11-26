Servicio meteorológico
Emitieron alerta amarilla por tormentas para el sur de la provincia
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará este jueves por la tarde a diversos departamentos del sur del territorio provincial.
Según detalla el informe oficial, la advertencia incluye a los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, Tala y Colón. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían presentarse acompañadas por chaparrones intensos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas superiores a 75 km/h y ocasional caída de granizo.
El SMN anticipa además que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 40 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en sectores puntuales del área afectada.
Recomendaciones y medidas de precaución
Ante este escenario meteorológico, desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios para minimizar riesgos y evitar incidentes. Entre las principales recomendaciones se destacan:
- No sacar la basura para evitar que los residuos obstruyan desagües y provoquen anegamientos.
- Retirar objetos de patios, balcones o veredas que puedan impedir el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre, especialmente durante el desarrollo de la tormenta.
- No refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad, ya que podrían caerse o atraer rayos.
- Para reducir el riesgo de ser alcanzado por descargas eléctricas, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Mantenerse alerta ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias, que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono.