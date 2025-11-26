Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará este jueves por la tarde a diversos departamentos del sur del territorio provincial.

Según detalla el informe oficial, la advertencia incluye a los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, Tala y Colón. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían presentarse acompañadas por chaparrones intensos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas superiores a 75 km/h y ocasional caída de granizo.

El SMN anticipa además que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 40 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en sectores puntuales del área afectada.

Recomendaciones y medidas de precaución

Ante este escenario meteorológico, desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios para minimizar riesgos y evitar incidentes. Entre las principales recomendaciones se destacan: