La advertencia se mantendrá vigente durante los próximos días debido a la persistencia de una masa de aire frío que provocará registros térmicos bajos en toda la provincia. Según el organismo, las condiciones pueden generar efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Riesgo para sectores vulnerables

Las alertas por temperaturas extremas tienen como finalidad advertir sobre situaciones que pueden afectar el bienestar de la población, particularmente de niños pequeños, embarazadas, adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas o problemas respiratorios.

Desde Defensa Civil recordaron que la exposición prolongada al frío intenso puede ocasionar complicaciones de salud, por lo que recomendaron extremar las medidas de prevención mientras se mantengan las bajas temperaturas.

Recomendaciones para prevenir complicaciones

Entre las principales sugerencias difundidas por las autoridades se encuentra evitar permanecer durante largos períodos al aire libre y, en caso de ser necesario salir, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

También aconsejan mantenerse en movimiento para generar temperatura corporal, realizar caminatas breves o ejercicios suaves y evitar permanecer inmóvil durante períodos prolongados.

En los hogares, se recomienda calefaccionar los ambientes de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura al ingresar o salir de espacios cerrados.

Hidratación y cuidados de la salud

Los especialistas recuerdan además la importancia de mantener una adecuada hidratación aun durante los días fríos, consumiendo abundante agua y evitando las bebidas alcohólicas.

En caso de presentar síntomas relacionados con la exposición al frío, como dificultades respiratorias, malestar general o signos de hipotermia, se aconseja no automedicarse y concurrir a un centro de salud para recibir atención profesional.

Asimismo, quienes se encuentren bajo tratamiento médico deben continuar con las indicaciones prescritas y mantener actualizado su plan de atención.

Precaución en ambientes cerrados

Otra de las recomendaciones difundidas por las autoridades es evitar fumar en espacios cerrados, especialmente cuando conviven niños, adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias.

La ventilación periódica de los ambientes y el uso responsable de los sistemas de calefacción también forman parte de las medidas preventivas sugeridas para esta etapa de bajas temperaturas.

Frío intenso en gran parte del país

La alerta emitida para Entre Ríos se enmarca en una ola de aire frío que afecta a distintas regiones del país y que ha provocado un marcado descenso de las temperaturas.

Ante este escenario, Defensa Civil recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar especial atención a familiares, vecinos y personas que integran los grupos más vulnerables frente a las condiciones climáticas extremas.