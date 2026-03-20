Según el parte emitido, se prevén condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Lluvias intensas y acumulados significativos

En cuanto a las precipitaciones, se estima que los valores acumulados oscilarán entre los 60 y 80 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan superarse de manera puntual, generando anegamientos temporarios.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se solicita a la comunidad extremar las precauciones y seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos:

Evitar circular durante las tormentas, especialmente en zonas propensas a anegamientos.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

Asegurar objetos que puedan volarse, como chapas, macetas u otros elementos sueltos.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de emergencia, comunicarse de inmediato con los servicios correspondientes.

Las autoridades remarcaron la importancia de la prevención y la responsabilidad individual para reducir posibles incidentes ante eventos climáticos de esta magnitud.