Defensa Civil
Emiten alerta naranja por tormentas fuertes y posibles fenómenos severos en la región
Desde el cuartel de Bomveros Voluntarios de Crespo informaron que el área se encuentra bajo alerta naranja debido a la probabilidad de tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad severa en las próximas horas.
Según el parte emitido, se prevén condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Lluvias intensas y acumulados significativos
En cuanto a las precipitaciones, se estima que los valores acumulados oscilarán entre los 60 y 80 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros puedan superarse de manera puntual, generando anegamientos temporarios.
Recomendaciones a la población
Ante este escenario, se solicita a la comunidad extremar las precauciones y seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos:
- Evitar circular durante las tormentas, especialmente en zonas propensas a anegamientos.
- No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.
- Asegurar objetos que puedan volarse, como chapas, macetas u otros elementos sueltos.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
- En caso de emergencia, comunicarse de inmediato con los servicios correspondientes.
Las autoridades remarcaron la importancia de la prevención y la responsabilidad individual para reducir posibles incidentes ante eventos climáticos de esta magnitud.