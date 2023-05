En el marco del recorrido provincial que viene realizando junto a las autoridades de La Patria de los Comunes, el sábado 6 de mayo Emiliano Tutau estuvo junto a su equipo visitando la ciudad de Villaguay, con el objetivo de reflexionar junto a varios actores y autoridades; sobre las problemáticas actuales que atraviesa el partido.

En un comunicado enviado a Paralelo 32, se indicó que “Desde nuestra práctica y con nuestra organización, venimos en un proceso de síntesis de las problemáticas que nos atraviesan, donde muchas veces la política y el sistema nos criminaliza porque le cuesta entender la realidad. En estos últimos 40 años de democracia no se ha podido resolver el conflicto social de los sectores populares”, indican, y ante esa situación es que en la asamblea, Tutau opinó lo siguiente: “La política no puede resolver el problema de las grandes mayorías, entonces les echa la culpa a los pobres, a los humildes, a los planes. Nos hemos hecho cargo de lo que la política no ha logrado resolver, por ejemplo, el salario social complementario, para desarrollar una economía que existe, que tiene rostro”; y en ese sentido, el dirigente continuó: “La mayoría de los compañeros y compañeras, dirigentes y gente de este espacio, se hacen cargo de muchas discusiones políticas y plantean el rol que tiene que tener el Estado”.

En ese marco, se llevó adelante una asamblea en la que también participó la referente del Movimiento Evita local y Delegada de La patria de los Comunes, María José Silva, dirigentes del partido y actores de distintas organizaciones del departamento de Villaguay. Se plantearon las consideraciones de la coyuntura que atraviesa la provincia en el plano económico social y político de cara a las próximas elecciones, teniendo como elemento central la definición que llevó adelante el Presidente del PJ y Gobernador de la provincia en el marco de su sucesión.

Tutau señaló que: “La política debe abandonar actitudes corporativas, para generar lugares de amplitud. Además de orden y previsibilidad, necesitamos oportunidades para poder optar sobre que elegir, porque sin opciones es mentira que podemos ser libres, porque sin posibilidades no hay elección ni futuro”.

“El frente de todos es la mejor herramienta que tienen los sectores populares y los sectores del trabajo para tener un proyecto transformador, es acá donde hay que discutir democráticamente; pero este espacio también tiene la obligación de discutir una estrategia para ganar y que no se dispersen los votos. Este es un espacio político que necesita ampliarse después de esta última experiencia y dirimir sus diferencias democráticamente, si hay un espacio que tiene que ser competitivo y generar una alternativa para nuestro pueblo, es éste” concluyó.

Desde Patria de los Comunes se indicó que Tutau “más tarde, se reunió con el senador y presidente del Partido Justicialista (PJ) departamental, Adrián Fuertes, e intercambiaron reflexiones sobre el mandato que tienen nuestros dirigentes, la etapa que atraviesa el país y la provincia, y el rol que tienen los movimientos sociales en la ciudad de Villaguay. Destacaron la necesidad del rol de la política, y también de los acuerdos y consensos que se tienen que lograr”.