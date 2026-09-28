En una jornada marcada por el sol y las altas temperaturas, se disputó la octava clasificación del año en el marco de la Carrera Homenaje a Henry Martin, válida por el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina. El escenario fue el autódromo El Zonda Eduardo Copello de San Juan, donde Emiliano Stang, al mando del Toyota Corolla Cross GR-S #162 del equipo Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, se adjudicó el mejor registro tras una intensa disputa en pista.

La clasificación estuvo marcada por una definición ajustada. Inicialmente, el líder del torneo, Matías Rossi, había marcado el récord del circuito con un tiempo de 1m10s590/1000. Sin embargo, tras la revisión técnica, el vehículo de Rossi no dio la altura reglamentaria, lo que derivó en un recargo de dos puestos. Esta decisión permitió que Emiliano Stang se quedara con su primera pole en la categoría y estableciera el récord absoluto del trazado.

Sobre su desempeño, el piloto destacó el trabajo realizado durante la jornada:

Fue una buena clasificación, hicimos un trabajo de menor a mayor, logrando el mejor papel con el Toyota Corolla Cross GR-S junto al Toyota Gazoo Racing. Mañana buscaremos seguir así y sumar fuerte para el campeonato.

El podio de la clasificación lo completaron Franco Vivian, quien finalizó a 0.238/1000 del líder, y el propio Matías Rossi tras la sanción. Por su parte, Henry Martin no pudo participar de la sesión clasificatoria debido a un golpe sufrido durante la práctica 2, aunque el equipo trabaja para recuperar la unidad de cara a la competencia final.