El piloto crespense Emiliano Stang atraviesa uno de los momentos más determinantes de su temporada en el Turismo Competición 2000. Tras imponerse el fin de semana en el autódromo Martín Miguel de Güemes, en Salta, el entrerriano quedó a 17 puntos del líder del campeonato y compañero de equipo, Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing), y se entusiasma con la definición que llegará el 21 de diciembre.

“Seguimos no tan cerca en puntos, pero igualmente la chance está. Hay que descontar bastante, hay que hacer una excelente qualy y una excelente carrera para seguir con chances ahora en la última”, expresó Stang, que maneja un Toyota Corolla Cross. El crespense sabe que necesita una actuación perfecta en la fecha decisiva: “En la última fecha necesitamos hacer la pole o segundo como malo, si Matías no hace la pole. Porque si me hace cuatro puntos de diferencia ya se define el campeonato el sábado”, señaló en diálogo con Carburando.

El triunfo en Salta lo tuvo en lo más alto del podio, acompañado por Gabriel Ponce de León, segundo, y Leonel Pernía, tercero. Con esos resultados, Stang alcanzó los 176 puntos y se ubica como escolta de Rossi, que lidera con 193. Más atrás aparecen Franco Vivian (144), Leonel Pernía (120) y Marcelo Ciarrocchi (102), en un cierre de campeonato que promete emociones fuertes.

Sobre su continuidad en el equipo y su futuro en la categoría, el piloto reconoció que todavía no hay definiciones: “Realmente no hubo muchas charlas, es lo que pasó. Tuvimos una charla pero muy por arriba, todavía no hay nada confirmado ni cerca de confirmar. Todavía estamos enfocados en este año y no viendo para el año que viene”.

Más allá del desenlace del campeonato principal, Stang ya tiene un título asegurado: se consagró campeón de la Copa Rookie Latam 2025 con 259 puntos. Lo siguen Franco Morillo (221), Nicolás Palau (116), Matías Capurro (110) y Mateo Polakovich (71), reafirmando la solidez del joven entrerriano en su primera temporada dentro del TC2000.

Con un final abierto y la confianza renovada, Stang se prepara para pelear por el campeonato hasta la última vuelta.