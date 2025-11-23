En una jornada soleada y con un importante marco de público, el Autódromo Martín Miguel de Güemes fue escenario de una final vibrante del Gran Premio Salta, correspondiente a la fecha 11 del Campeonato Argentino de TC2000. Emiliano Stang se quedó con una victoria contundente al volante del Toyota Corolla Cross y cumplió el objetivo que perseguía desde el inicio del fin de semana: llegar a la última cita con posibilidades concretas de pelear el título.

Una final cambiante y llena de incidentes

La largada marcó el tono de una competencia que ofreció golpes de escena desde el primer giro. Stang intentó arrebatarle la punta a Nicolás Palau, pero un toque lo desacomodó y estuvo a punto de quedar fuera de carrera. Sin embargo, logró recomponerse y mantenerse cerca del lote de vanguardia, mientras Palau imponía un ritmo firme con el VW Nivus.

Las sorpresas no tardaron en llegar. En la sexta vuelta, el “poleman” y candidato al título, Franco Vivian, debió abandonar por problemas mecánicos, dejando la definición aún más abierta. Desde ese momento, todas las miradas se concentraron en los dos pilotos del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia: Matías Rossi y Emiliano Stang.

El momento clave llegó en la ventana de cambio obligatorio de neumáticos. Allí, Rossi enfrentó un inconveniente al salir de boxes que lo dejó fuera de competencia, un golpe inesperado para el líder del torneo. Stang aprovechó la situación con frialdad y, tras el ingreso de Benjamín Hites y el posterior abandono de Palau por la rotura de un palier, heredó la punta y se encaminó hacia una victoria sin discusiones.

El podio y los destacados

La bandera a cuadros confirmó el dominio del entrerriano, que completó las 31 vueltas en 42m19s903, a un promedio de 155,066 km/h. Este triunfo, el cuarto de su campaña 2025, también le permitió quedarse con la Copa Rookie Latam.

Resultados del podio:

1º Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia)

2º Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) a 5.438

3º Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) a 5.865

El top 10 lo completaron Leonel Pernía, Franco Morillo, Facundo Aldrighetti, Lautaro Campione, Benjamín Hites, Tomás Fernández y el debutante Benjamín Squaglia.

Así llega el campeonato a su definición

Con 11 fechas disputadas y dos descartes aplicados, el campeonato mantiene a Matías Rossi en la cima con 193 puntos. Lo sigue de cerca Stang con 176, mientras que más atrás aparecen Vivian (144), Pernía (120) y Ciarrocchi (102).