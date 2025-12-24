Luego de ser protagonista hasta la última fecha del Campeonato Argentino de TC2000, el piloto crespense Emiliano Stang fue confirmado como integrante del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia para la temporada 2026. El entrerriano cerró un año destacado al consagrarse subcampeón del certamen y ganador de la Copa Rookie, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la categoría.

Durante el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia, Stang fue una pieza clave dentro de la estructura comandada por Darío Ramonda, que también tuvo como figura central a Matías Rossi, campeón de la temporada. Finalizado el certamen, el equipo confirmó la continuidad de ambos pilotos para el próximo año, apostando a sostener un proyecto deportivo que dio resultados sobresalientes.

Toyota cerró la temporada con números contundentes: 16 podios en 12 carreras y un total de seis victorias, de las cuales cuatro fueron logradas por Stang —máximo ganador del año— y dos por Rossi. En el campeonato, el piloto de Del Viso se coronó campeón con 208 puntos, mientras que el representante de Crespo finalizó segundo con 186, ratificando el dominio de la marca japonesa a lo largo del calendario.

Con estos resultados, Toyota alcanzó una nueva consagración en su extensa trayectoria dentro del TC2000. La próxima temporada marcará su participación ininterrumpida número 27 en la categoría, donde acumula cinco campeonatos de pilotos —cuatro con Matías Rossi (2011, 2013, 2020 y 2025) y uno con Norberto Fontana (2002)—, cinco títulos de equipos y cuatro campeonatos de marcas. Además, la firma hizo historia al convertirse en el primer equipo campeón en la nueva era SUV del TC2000, de la mano del Toyota Corolla Cross GR-S.

De cara a 2026, el objetivo será profundizar ese camino exitoso. Así lo expresó el director del equipo, Darío Ramonda, al confirmar la continuidad de la dupla: “La dupla que logramos este año con Matías Rossi y con Emiliano Stang fue muy satisfactoria. Conseguimos ser campeones en todo lo que se puso en juego. Tengo la convicción y el sentido de que el equipo está preparado para darle continuidad a este proyecto. Ya estamos con la mente puesta en los objetivos y los trabajos planteados para el 2026 con los dos pilotos”.