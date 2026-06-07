La cantante entrerriana Emilia Mernes volvió a captar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales tras compartir una serie de imágenes que reflejan distintos aspectos de su presente personal y artístico.

A través de su cuenta de Instagram, la artista nacida en Nogoyá publicó un nuevo “moodboard”, una tendencia cada vez más utilizada en los ámbitos de la moda, el diseño y el entretenimiento para transmitir ideas, estados de ánimo e inspiraciones mediante una selección de fotografías.

Las imágenes compartidas muestran escenas de la vida cotidiana de la cantante, momentos junto a familiares, amigos y su pareja, el músico Duki, además de registros vinculados a su actividad profesional, sesiones fotográficas, entrenamientos y presentaciones musicales.

Entre las postales difundidas también aparecen recuerdos de su reciente participación junto a Los Ángeles Azules en Buenos Aires, donde interpretó el tema “Perdonarte ¿Para Qué?”, una de las colaboraciones que sumó durante los últimos meses a su carrera artística.

Los seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación, que acumuló miles de comentarios y muestras de apoyo. Muchos interpretaron el contenido como una posible señal de nuevos proyectos musicales, mientras que otros destacaron el tono más íntimo y relajado de las fotografías.

En las imágenes también aparecen sus padres, amigos cercanos, su mascota Roma y diversos momentos de descanso, mostrando una faceta más personal de una artista acostumbrada a las grandes producciones y a la exposición pública.

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Reconocimiento en su ciudad natal

El presente de Emilia también estuvo marcado recientemente por un reconocimiento especial en Entre Ríos. Días atrás fue distinguida como Ciudadana Ilustre de la ciudad de Nogoyá, una decisión adoptada por el Concejo Deliberante local en reconocimiento a su trayectoria artística y a la proyección internacional alcanzada en los últimos años.

La distinción puso en valor su aporte a la cultura y el orgullo que representa para la comunidad nogoyaense ver a una artista surgida de la provincia consolidarse como una de las figuras más destacadas del pop latino.

Mientras continúa desarrollando su carrera en escenarios nacionales e internacionales, Emilia demuestra una vez más el alcance de su influencia digital. Cada publicación genera repercusión inmediata entre sus seguidores y alimenta las expectativas sobre los próximos pasos de una artista que mantiene un fuerte vínculo con sus raíces entrerrianas.