La distinción fue entregada este domingo durante un acto realizado en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, encabezado por el presidente municipal, Bernardo Schneider, junto a la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani. El reconocimiento quedó formalizado mediante la Ordenanza Nº 1.557 y el Decreto Nº 520 del Poder Ejecutivo municipal.

Desde las primeras horas de la tarde, una importante cantidad de vecinos y seguidores se congregó frente al edificio ubicado en la esquina de 9 de Julio y Centenario para acompañar a la artista, que regresó a la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos en la música.

Visiblemente conmovida, Emilia agradeció la distinción y recordó sus años de infancia y adolescencia en Nogoyá, destacando que, más allá de la carrera internacional que desarrolla actualmente, mantiene intacto el vínculo con sus raíces.

“Estoy muy emocionada. Para mí es un honor enorme recibir esta distinción en el lugar donde crecí. Mi vida es mi casa; acá están mis recuerdos, mi familia, mis amigos, mis profesores y tantas personas que fueron parte de mi camino”, expresó durante su discurso.

La artista también evocó los comienzos de su trayectoria, cuando participaba de presentaciones locales que marcaron el inicio de un camino que hoy la encuentra actuando en escenarios de distintos países.

“¿Quién hubiera dicho que después de aquellos shows en el camioncito iba a tener la oportunidad de recorrer tantos lugares y presentarme en distintos escenarios del mundo? Pero lo más lindo es saber que, sin importar dónde esté, siempre llevo a Nogoyá conmigo”, señaló.

Durante el acto, la cantante dedicó palabras de agradecimiento a sus padres, familiares, amigas y equipo de trabajo, a quienes consideró pilares fundamentales en el desarrollo de su carrera artística.

Asimismo, remarcó que la distinción representa también a todas las personas que la acompañaron desde sus comienzos. “Siento que este reconocimiento no es solamente para mí; de alguna manera también le pertenece a todos los que formaron parte de mi historia”, manifestó.

Finalizada la ceremonia, Emilia recorrió las instalaciones de la Casa de la Cultura, compartió fotografías con los presentes y firmó autógrafos para los cientos de admiradores que aguardaban dentro y fuera del edificio.

La declaración como Ciudadana Ilustre constituye un nuevo reconocimiento para una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional y representa, al mismo tiempo, un motivo de orgullo para Nogoyá y para toda la provincia de Entre Ríos.