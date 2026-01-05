El mercado inmobiliario continúa mostrando movimientos inesperados y, a pocos días del inicio de 2026, sumó una nueva protagonista. La cantante argentina Emilia Mernes decidió incursionar de lleno en el sector con la creación de Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima a través de la cual buscará desarrollar actividades vinculadas al negocio inmobiliario. La empresa estará presidida por su madre, Liliana Gabriela Rueda, quien asumirá la conducción formal de la firma.

Según consta en la publicación del Boletín Oficial, la sociedad fue constituida el 18 de diciembre de 2025, fijó domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá una duración de 99 años. La inversión inicial declarada asciende a 30 millones de pesos.

La estructura societaria habilita a Perra Exclusive S.A. a operar en prácticamente todos los eslabones del rubro inmobiliario. Entre sus facultades se incluyen la compra, venta y alquiler de inmuebles, el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e industriales, la administración de propiedades y consorcios, así como la intermediación y el asesoramiento urbanístico. También podrá adquirir terrenos, fraccionar y lotear parcelas, remodelar inmuebles y realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad.

Un aspecto destacado es que la empresa estará habilitada para buscar financiamiento, otorgar créditos destinados a proyectos inmobiliarios, establecer alianzas con entidades financieras e invertir en otros desarrollos o compañías del sector mediante la adquisición de acciones o participaciones. Además, podrá organizar y promover ferias, exposiciones y eventos vinculados al mercado inmobiliario, así como realizar investigaciones sobre tendencias, nuevas tecnologías y metodologías aplicables a la actividad.

De acuerdo con la documentación oficial, Emilia Mernes posee el 95% del paquete accionario, aunque figura como directora suplente, lo que marca una separación entre la gestión cotidiana de la empresa y su rol como figura pública. Esta iniciativa representa su primera incursión empresarial por fuera del negocio del espectáculo, en un contexto en el que el sector inmobiliario vuelve a captar interés como reserva de valor y alternativa de inversión.

No obstante, no se trata del primer paso empresario de la artista. En junio de 2025, también junto a su madre, había inscripto Grupo Ñe S.A., una firma orientada a la producción de espectáculos, contenidos audiovisuales y gestión artística, directamente vinculada a su carrera musical.

Por el momento, Perra Exclusive S.A. no informó proyectos concretos ni desarrollos en marcha. Sin embargo, con la sociedad ya formalmente constituida y un amplio objeto social aprobado, la estructura se encuentra lista para comenzar a operar dentro del mercado inmobiliario argentino.