Nogoyá.- La artista local Emilia Mernes sorprendió hace un mes con una obra musical que irrumpe el repertorio presentado hasta el momento como cantante solista. La nogoyaense presentó un videoclip donde interpreta una canción melódica la cual es dedicada a su padre, luego que atravesara un difícil momento de salud.

Con cinco nominaciones que ha obtenido en la edición de este año de los Premios Juventud, Emilia ha demostrado además un enorme esfuerzo de su familia y no esquiva mencionarlo en cada entrevista que se le presente.

Quienes la vimos crecer en esta ciudad, la continuamos sintiendo cercana a pesar de estar brindando entrevistas a medios europeos, pisando las alfombras rojas de los principales festivales de la música. Es que Emilia sigue siendo la hija del panadero, la que soñaba con ser famosa como cualquier adolescente de este país y orgullosa de eso, recuerda su historia cada vez que puede.

En los últimos días, lanzó en diversas plataformas digitales el tema “Guerrero” considerada como su canción más personal y emotiva, con la que rinde homenaje a su papá.

“A mi mamá, la palabra con la que la defino es resiliente, y a mi papá, guerrero”, expresaba antes de mostrar un vistazo de unas nostálgicas fotos familiares en las que se le veía junto a su padre, Pedro Mernes, siendo apenas una niña.

La artista logró cautivar la atención de su público y tras varios días de suspenso mostró su nuevo video donde está personificada en una pequeña niña. Para ella, este tema es el que tiene el mensaje más conmovedor, “es la canción más vulnerable que he escrito, en la que tuve que ir a los lugares más oscuros de mi vida para poder contarlo todo”, contó en medios nacionales luego del lanzamiento.

“Elegí regalárselas a ustedes. Gracias a mi papá por inspirarme todos los días, por ser la persona más fuerte que conozco, mi guerrero. Te admiro por luchar como nadie en esta vida y ganar tu batalla”, agregó la cantante de 26 años. “Espero les guste esta canción que va desde lo más profundo de mi alma, que acompañe y sane un poco el corazón de todas las personas que están pasando por una guerra, los amo”, concluyó.

Guerreo está cargado de nostalgia, amor y admiración hacia su padre. Retrotrae además a la nostalgia de su público local, a recordar a la Emilia que se sumaba en los festivales solidarios de la ciudad y junto a los hermanos Cappa presentaba su humilde espectáculo. Un tanto más lejos en el tiempo y las circunstancias, este último videoclip recrea la casa de la cantante así como las situaciones cotidianas junto a su papá cuando era más joven. “Casi te perdía, me aferré a ser fuerte, y le recé a Dios para no perderte”, inicia la letra de la canción.

En el pasado, la intérprete ha hablado de la dura situación que vivió a causa de la enfermedad que enfrentó su padre. “Me pasó que cuando inicié mi carrera solista estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque estaba muy anémico. Me dijeron que tenía que volver a Nogoyá y cuando llego me dicen que tenía un tumor en el estómago”. “Fue el momento más triste que me ha tocado pasar, de tener que afrontar esto con mi familia y verlos sufrir. Me pone triste recordarlo. Pedía que ojalá me toque a mí y no verlo sufrir a él”, contó entonces. “Yo seguí trabajando porque tenía que pagar la clínica y a las semanas tuve el lanzamiento de mi primera canción. Lo hice con la fuerza que me quedaba y por él. Tuve que seguir trabajando, sabiendo que mi papá estaba transitando por esto”, continuó. “Él ahora está bien, es más fuerte que cualquiera”, concluyó.