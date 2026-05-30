Nogoyá.– Tarea compleja la de hacer foco en una sola temática cuando una pequeña frase en un recinto público abre un abanico de interrogantes en la comunidad, llevándonos a desplegar una investigación por ordenanzas vigentes, leer nuevamente la Ley de Municipios de la provincia de Entre Ríos y tratar de llevar claridad ante la situación surgida en el Concejo Deliberante.

Lo que anticipó Paralelo32 semanas atrás, finalmente sucedió: Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre. Hasta el día martes reinaba la polémica en la comunidad, cuestionando la labor de los concejales y si la joven artista local tenía méritos suficientes para recibir el título honorífico. Pero ahora la polémica creció y fue la propia viceintendenta, Desiree Peñaloza, quien con sus declaraciones abrió aún más la brecha inicial en la sociedad.

El miércoles sesionó el Concejo Deliberante y en el décimo orden del día (el último del listado), se sometía a votación el proyecto de ordenanza que declara “Nogoyaense Ilustre” a Emilia. En ese momento Peñaloza toma la palabra y menciona: “Por la trayectoria de una institución de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos, en desacuerdo con el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y el dictamen aprobado en comisión, me voy a retirar del recinto para el próximo tratamiento que se va a tratar; por ende, pido a la vicepresidenta primera del cuerpo que se haga cargo de la presidencia”.

Así fue que la concejal Ayelén Correa asumió la presidencia por breves minutos ya que también debía realizar la defensa del proyecto; entonces, para que eso suceda, debió ceder la presidencia a la vicepresidenta segunda, Guillermina López. En cuestión de 15 minutos, pasaron tres personas presidiendo el cuerpo legislativo de la ciudad. Si bien está reglamentada esa sucesión de responsabilidades, no quedó del todo prolijo ante la comunidad, pero surge el primer interrogante acerca del funcionamiento del Concejo Deliberante.

Según la Ley 10.027, el accionar de Peñaloza no está avalado por la norma, ya que el Artículo 93º menciona que el presidente del cuerpo “no tiene voz ni voto, salvo en caso de empate” y remarca que si el presidente desea emitir opinión o participar sobre el tema de tratamiento podrá hacerlo: “Para ello dejará la presidencia a quien corresponda por su orden, para que presida la sesión, ejercerá su derecho desde una banca, en tal caso también podrá votar en la cuestión siempre que quien preside circunstancialmente no quiera hacer uso de igual derecho”.

En este caso, Peñaloza emitió opinión ejerciendo aún la presidencia y tal postura tampoco alteraba el espíritu del proyecto de ordenanza, justamente porque ella no tiene facultad para votar en este proyecto que tenía unanimidad anunciada previamente. Tampoco la ley habla de la posibilidad de que el presidente pueda retirarse en medio de una sesión.

Con esto, se podría deducir que la intención de Peñaloza fue visibilizar su disconformidad más allá de los reglamentos internos, en una sesión que tenía un grado importante de interés. Paralelo 32 intentó dialogar con la viceintendenta, pero optó por no brindar declaraciones mediáticas.

Puede interesarte

El detrás de la decisión

En sus palabras, Peñaloza hace referencia a una institución educativa sin mencionarla. Se trata del Colegio del Huerto, al que ella está ligada desde el ámbito docente y legal, y aquí se abre otro eje de la polémica.

En el año 2021, en el programa “Podemos Hablar” que conducía Andy Kusnetzoff, Emilia narró los episodios de bullying que sufrió cuando cursaba el secundario en la institución huertana. Recordó que, con sus quince años, fue seleccionada como modelo en Rosario y representó a una marca reconocida a nivel nacional. “Me tocó volver a mi pueblo y eso de haber sido modelo, parece que no gustó”.

En ese programa Emilia se refirió a una estudiante a quien llamó “Milagros”, que la recibió en el Colegio del Huerto en calidad de líder del grupo: “Le molestaba mi existencia, me azotaba el banco, me tiraba la cartuchera y nadie le decía que eso estaba mal. En el aula decía que después de la escuela todos íbamos a ir a tomar mate a su casa, menos Emilia. Salíamos todos para el mismo lado, todos iban a la casa de ella, menos yo”.

También Emilia narró que, en un cumpleaños de quince, le sacaron una foto por debajo de la puerta mientras estaba en el baño. “En un momento no aguanté más y lo conté en mi casa, mis papás se fueron a quejar pero nadie hizo nada. Es un colegio de monjas, predican el catolicismo pero, como siempre se dice, comen santo y cagan diablo. Es algo que me marcó mucho, lo cuento para concientizar lo que se vive en los colegios y los profesores hacen oídos sordos, entonces está bueno contarlo para que los padres estén al tanto”. Eso decía Emilia en 2021; no solo fue un recuerdo, sino también un mensaje que sigue teniendo total vigencia cinco años después.

Lo que Emilia contó en Telefe trascendió. No hubo denuncia formal por parte de ella hacia la institución, tampoco la hubo desde el Colegio hacia la artista para que ratifique o rectifique lo expresado, pero como sucede muchas veces (casi siempre) la condena social pesa muchísimo más sobre el acusado que la pena que pueda dictaminar un juzgado. Tal vez esas declaraciones de 2021 y sus repercusiones generaron malestar en la comunidad educativa, las que aún recuerda la viceintendenta, pero aquí surge otro interrogante: ¿Una autoridad del pueblo debería dejar de lado sus intereses personales y actuar por los de su comunidad?

Hoy está en vigencia la Ley Nacional N° 26.892, sancionada en 2013, que regula la prevención, concientización y el abordaje integral del acoso escolar (bullying), sumada a la Ley Provincial Nº 10.416 a la que Nogoyá adhirió en el año 2024 mediante la Ordenanza Nº 1445, en una sesión presidida justamente por Peñaloza, y por esa misma norma se creó el “Programa de prevención y tratamiento de la violencia y el acoso escolar”, del que hasta el momento se desconoce información sobre su ejecución.

Con tantas herramientas legales vigentes, ningún estamento público debería mirar para otro lado cuando se denuncian situaciones de acoso escolar, tampoco evadirlas y mucho menos plantear diferencias con el relato de las víctimas, cuando no se tienen las facultades para determinar la veracidad de lo contado. Para eso se han creado los gabinetes interdisciplinarios. ¿O acaso hay otra realidad que la viceintendenta conoce y prefiere no contar públicamente?

Son preguntas que lamentablemente hoy no tienen respuesta ni explicación. La actitud de Peñaloza no tiene mayores explicaciones que lo que se vio públicamente; resulta extraño que desde su lugar, sin tener injerencia directa en el tratamiento de ordenanzas, tomara la decisión de retirarse cuando solamente debía presenciar silenciosamente el tratamiento del proyecto, ya que la ley no la habilita para emitir opinión.

Los ilustres de Nogoyá

Este medio también indagó en las ordenanzas locales que otorgan el título de Nogoyaense Ilustre a lo largo del tiempo. Según lo consultado en el Concejo Deliberante, al día de hoy cuentan con el reconocimiento: el historiador Fermín Chávez, el profesor Juan José Antonio Segura, el atleta Antonio Fabián Silio, la escritora Rosa Sobrón de Trucco, todos los excombatientes de Malvinas con más de cinco años de residencia en la ciudad, el ingeniero químico Pedro Edgardo Arce, el guitarrista Kubero Díaz y, desde el pasado miércoles, Emilia Mernes.

Cabe aclarar que otras ordenanzas declaran a “Nogoyaenses Destacados”, pero marcan diferentes argumentos respecto de los ilustres por la trayectoria de los homenajeados.