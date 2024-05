Nogoyá.- La artista nogoyaense Emilia Mernes no deja de ser noticia. El 2024 ha sido una constante de novedades para el entorno de la cantante. Agotó diez funciones su “MP3 Tour” en solo 24 horas y llenó todos los estadios del interior en los que se presentó.

El éxito es arrasador, pero el peso de la gira recayó sobre su cuerpo y debió postergar cuatro presentaciones por un cuadro de gastroenteritis aguda. Tras ello, Emilia se alejó de las redes y en un programa de chimentos de alcance nacional aseguraban que la nogoyaense estaría embarazada.

Finalmente el jueves por la tarde, Emilia reapareció en redes agradeciendo el apoyo recibido y confirmando que se encontraba en buen estado de salud para recomenzar las presentaciones.

“Quiero contarles que me recomendaron descansar para recuperarme, por eso les pido perdón porque siento que les fallé. No tuve opción, me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal” confesó la nogoyaense y reconoció que el trajín de las presentaciones sumado a cuestiones personales “revolucionaron mis sentimientos, lo que afectó mi salud, supongo que el cuerpo me habló y me pidió que pare. Las cosas no salen como esperamos, la salud está primero y sé que debo recuperarme para brindarles el show que realmente se merecen. Ya me siento bien y estamos trabajando para la reprogramación de las fechas de Uruguay, Paraguay, Salta y Mendoza. Gracias por la paciencia, el amor y la preocupación, les agradezco de corazón, me muero de ganas de reencontrarnos.

Por último, Emilia se refirió a los rumores que corrían respecto a su posible embarazo y dijo: “no estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”.

Como si fuera poco, en la misma jornada se presentó en plataformas digitales un nuevo tema de Emilia junto a la banda mexicana “Los Ángeles Azules, que se denominada Perdonarte ¿para qué?"