La homologación nacional del estado de emergencia y/o desastre agropecuario para Entre Ríos, a raíz de las inundaciones provocadas por la creciente, recibió el respaldo de dirigentes de entidades que integran la Mesa de Enlace provincial. Los representantes del sector destacaron la rapidez de las gestiones impulsadas por el gobierno de Rogelio Frigerio y consideraron que la medida representa una herramienta necesaria para los productores afectados.

Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del Litoral en obtener este reconocimiento nacional, que contempla alivio fiscal para productores ganaderos y apícolas de las zonas de islas y anegadizos de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

Desde Federación Agraria Argentina, el director del Distrito III, Matías Martiarena, valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado para alcanzar la homologación.

"Esta medida nacional es fruto de la articulación público y privada, pero es importante destacar también que, ante la solicitud de las entidades agropecuarias, se declaró en tiempo récord", señaló.

Martiarena sostuvo que la declaración permitirá a los productores tomar decisiones en un contexto complejo, anticipar riesgos y reducir las pérdidas económicas. También destacó la intervención del ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, quien mantuvo reuniones presenciales con funcionarios nacionales para avanzar en el reconocimiento.

El pedido de agilizar los certificados

Por su parte, el director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere, consideró que la homologación era una medida necesaria y esperada por los productores ganaderos y apícolas afectados por las inundaciones.

"Desde el sector productivo valoramos la celeridad con la que se avanzó, tanto a nivel provincial como nacional, para contar con esta herramienta prevista por ley para situaciones extremas como las que estamos viviendo", expresó.

Sin embargo, el dirigente remarcó que ahora será fundamental acelerar los pasos administrativos para que los productores puedan acceder efectivamente a los beneficios.

"Lo fundamental ahora será agilizar la entrega de los certificados de emergencia a los productores afectados, para que puedan acceder prontamente a los beneficios previstos por las leyes provinciales y nacionales", indicó.

La emisión de esos certificados será clave para que el reconocimiento se traduzca en un alivio concreto frente a las pérdidas y dificultades que atraviesa el sector productivo como consecuencia de la creciente.