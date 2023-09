El pasado viernes 22 de septiembre, por la tarde, en la ciudad de Rosario finalizó el 109° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA), que reeligió a Carlos Achetoni como presidente de la entidad, con un 96,55% de los votos.

De las deliberaciones durante las dos jornadas participaron cientos de delegados de todo el país, que ratificaron la continuidad del mendocino en la conducción federada, que será acompañado por Elvio Guía (Entre Ríos) y Marcelo Banchi como vicepresidentes 1ero y 2do, respectivamente. Además, Martín Spada (Las Palmas, Chaco) y Miguel Pérez (San Miguel de Tucumán) fueron elegidos para la Sindicatura titular y suplente de FAA, según publicó la entidad rural en su página oficial.

Las palabras

Al cierre de la jornada, Achetoni agradeció a todos quienes participaron del 109º Congreso Anual Ordinario, a todos los delegados del país que arribaron a Rosario desde sus lugares de orígenes, y dio la bienvenida a las autoridades electas por primera vez, y a aquellos que continuarán en la gestión gremial. “En este años de elecciones presidenciales, tenemos nuestra reelección antes de llegar a las generales en un contexto económico, social y productivo bastante complicado, donde venimos de un año muy malo, por sequía, helada, granizada, sin recursos, con un sector amplio de productores en quebranto y es difícil continuar, y en un país complicado económicamente donde el proceso inflacionario azota a todos, con un accesibilidad al crédito casi impracticable, y con una tasas de interés difícil de asumir produciendo y pretender tener rentabilidad”.

Dijo que la entidad esta esperando “que se defina el proceso eleccionario nacional”, porque afirmó que “la situación económica debe resolverse con el próximo gobierno, y con una fuerte impronta de acompañamiento de todo el arco político y los sectores sociales para recomponer esta situación”.

En tal sentido, afirmó: “Creo que sería un gran egoísmo si algún sector político no quisiera aportar esfuerzos para salir adelante y que algún sector social no lo quisiera hacer, porque entendemos que tenemos un proceso de degradación económica muy fuerte donde hay mucha gente en la pobreza, y que cuando la inflación se desata de esta manera cada día suma más gente a la pobreza”.

“Vamos a trabajar para que la Federación Agraria sea una institución más fuerte durante el próximo período, estando donde tiene que estar, luchando e interpelando al Estado para que se establezcan y se debatan las políticas públicas que hagan un país mejor, y que necesitamos los pequeños y medianos productores”, afirmó.

Por su parte, manifestó: “Agradezco a mis padres que me enseñaron a ser honesto, pude haber tenido muchos errores pero en momentos difíciles no he claudicado ni aflojado, ni entregamos nuestras banderas históricas, ni los principios de nuestros pioneros que lucharon por esta entidad”, señaló.

“Esta va a ser la última vez que yo les hable como presidente de FAA en un Congreso. El próximo hay que darle paso al equipo que está trabajando, que puedan seguir esta batalla que es muy difícil, y ojalá para los que continúen puedan hacerlo con muchos más recursos económicos y que puedan acompañar a los productores que la están pasando mal”, expresó.

Achetoni recordó que “este año los productores fuimos a Buenos Aires, al Congreso Nacional y a la Secretaría de Agricultura, donde presentamos un plan de salvataje de productores que quedó en un anhelo, porque lamentablemente no tuvimos el acompañamiento que se merece y necesitan los pequeños y medianos productores, como las condiciones, las políticas públicas adecuadas, donde a uno lo traten como es, y puedan desarrollarse a cualquier productor con condiciones especiales para que el pequeño productor no desaparezca y no se abra paso aún con más fuerza la concentración”. ”.

El presidente de FAA indicó que “la Federación Agraria es una herramienta que amamos tanto”, y agregó: “La mayoría de las veces se hacen gestiones, movilizaciones, marchas, asambleas, y traemos los bolsillos vacíos de posibilidad de ayudar a los productores, y uno sabe que dependen de esa esperanza para poder seguir siendo productores”.