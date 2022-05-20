Con el título ‘Ellas’, estudiantes de la escuela Secundaria Nº 2 Juan de Mata Ibáñez, de Rincón del Doll, lograron el primer puesto en el concurso de Cortometraje Mario Menéndez, organizado por la Subsecretaría de la Juventud de Entre Ríos, en el contexto de la conmemoración por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

A partir de la invitación a participar, la profesora de Historia, Evelyn Andrade, le propuso al grupo de 6º Año esta participación, sumando adhesiones de otros docentes como Marianela Trossero (Geografía) Ana Julia Bustos (Formación Ética y Ciudadana), Luciano Padularrosa (Referente Técnico)

Con el aval de la directora Nancy Cabanna, el equipo se involucró decididamente a filmar en los paisajes de Rincón, sobre el eje argumentativo de Mujeres y Dictadura, recreando un secuestro, desaparición y muerte de una embarazada, cuyo bebé era otorgado a otra familia, logrando una devolución del Jurado que los haría ganar el certamen: “Desde la puesta en escena destacamos la forma de producción cinematográfica, esforzándose por los planos y ángulos de cámara, originales y correctos compositivamente; toda la ambientación temporalmente correcta con la estética en blanco y negro, el cuidado de los vestuarios, utilería, escenarios, y actuaciones que ambientan perfectamente la crudeza del film”.

El film del que participaron los alumnos Juliana Ailin Arroyo, Priscila Daiana Muñoz, Perla Johana Pais, Paula Aránzazu Salcedo, Martiniano Ramón Echeveste, Sebastián Agustín Firpo, Ian Lucas Orellano y Lucas Gabriel Verbauvede, también muestra la lucha emprendida por las abuelas, con su característico pañuelo blanco, y el emotivo reencuentro de una nieta. Todo en 2:56 minutos.

Trossero precisó que “si bien en las bases del concurso se podía adoptar el formato documental, de entrada los chicos dijeron que querían actuarlo. Fue así como una alumna recordó que la abuela tenía un Ford Falcon, vivía cerca del puente del Arroyo Doll y que allí sería un buen lugar para ambientar la escena. Después vino la elección del vestuario, guion, actuación, y la filmación que nos llevó dos horas y media”

Las docentes reconocieron que lo más engorroso fue la edición, donde contaron con el apoyo del referente técnico, “se filmó con dos celulares y una Tablet para tomar desde tres ángulos diferentes las escenas, siempre teniendo en cuenta que no podíamos superar los 3 minutos para ser aceptado dentro del formato Corto, fue todo un desafío pero con muy buenos resultados”. El mensaje final va a acompañado de una frase que marca cómo Ellas, esas mujeres conmovidas en su ser más íntimo, lograron transformar el dolor en fortaleza, sin dudas una frase que refuerza el mensaje de esa perseverancia que aflora en ese abrazo final del reencuentro.