La comunidad de Seguí se encuentra movilizada en torno a la situación de Elías Nicolás Schmid Molina, un niño de 9 años que en junio fue diagnosticado con leucemia y que recientemente fue derivado al Hospital Garrahan de Buenos Aires para continuar con un tratamiento de mayor complejidad.

Su mamá, Priscila Molina, contó que el pequeño además enfrenta una complicación adicional: contrajo una bacteria llamada seudomona, que le provocó una herida en la cara y acumulación de líquido en una de sus piernas, lo que le impide caminar. “Eso nos está atrasando el tratamiento de las quimios”, explicó con preocupación en diálogo con Elonce.

Ante el delicado cuadro, médicos del Hospital San Martín de Paraná, donde Elías permanecía internado, recomendaron su traslado a Buenos Aires para que reciba cuidados especializados.

Una difícil situación económica

Priscila viajó junto a su madre para acompañar al niño, pero la familia enfrenta serias dificultades económicas. “En este momento nos quedamos en el hospital porque no podemos costear un alojamiento. Es muy complejo porque no tenemos ni un lugar para ir al baño, ni ducharnos y menos dormir”, relató.

La joven madre explicó que necesita ayuda económica para poder sostener la estadía en Buenos Aires. “Es muy duro porque además de preocuparme por la salud de mi hijo, debo pensar cómo hacer para poder mantenernos acá”, expresó entre lágrimas.

En Seguí, familiares y allegados comenzaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante transferencias a la cuenta informada por la mamá: Pris.indi.molina25.

Entre la esperanza y la lucha

A pesar de las dificultades, Elías mantiene momentos de ánimo que le devuelven la esperanza a su familia.

“Elías tiene días buenos y otros no tanto. A veces habla, mira dibujitos en la tele y se lo nota esperanzado. Pero también tiene momentos duros, donde solo quiere dormir, está triste y pregunta cuánto falta para volver a ver a sus amigos y a la escuela”, compartió Priscila.

La familia espera que, con el tratamiento especializado, el niño pueda superar la infección y retomar cuanto antes las quimioterapias. Mientras tanto, apelan a la solidaridad de la comunidad para atravesar este difícil camino.