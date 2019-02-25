Para las elecciones PASO del próximo 14 de abril, el Frente “Crespo Nos Une” llevará como candidato a presidente municipal de la Ciudad de Crespo al arquitecto Darío Schneider, actual intendente de la Capital Nacional de la Avicultura. Mientras que el concejal Miguel Berns será su acompañante de fórmula como viceintendente.

La presentación de la fórmula Schneider-Berns será el martes 26 de febrero, a las 20.30 horas, en el local partidario del Frente ‘Crespo Nos Une’, ubicado en la esquina de Otto Sagemüller y Avenida Belgrano.

Mucho para dar

“Ya logramos muchas cosas juntos y Crespo tiene mucho más para dar” sostuvo Schneider en un comunicado de prensa. “En el 2015 nos propusimos que Crespo volviera a ser la ciudad en la que realmente queremos vivir. Una ciudad pujante, solidaria, trabajadora y limpia, donde todos la podamos disfrutar. Una ciudad progresista, luchadora, como nuestros abuelos inmigrantes”, agregó el intendente que va a competir para lograr su tercer mandato.

Crespo Nos Une

Intendente Darío Schneider

Vice Miguel Berns

Concejales titulares:

Javier Malavassi

María Elina Ruda

Andrés Spreafico

Cintia Marrón

Damián Weiss

Flavia Barón

Carlos Pfeiffer

Ivana Capellino

Lucio Müller

María Jacinta Eberle

Marcelo Cerutti

Concejales suplentes:

Valeria Silvero

Luis Senger

Alicia Torresín

Ricardo De Carli

María Susana Burioni

Norberto Weigandt

Amarilla Ayala

Ricardo Pérez

Noemí Borselli

José Geist Schanzenbach

Carolina Schaab