Elecciones PASO: Darío Schneider encabeza la lista de Crespo Nos Une que quiere repetir mandato
Para las elecciones PASO del próximo 14 de abril, el Frente “Crespo Nos Une” llevará como candidato a presidente municipal de la Ciudad de Crespo al arquitecto Darío Schneider, actual intendente de la Capital Nacional de la Avicultura. Mientras que el concejal Miguel Berns será su acompañante de fórmula como viceintendente.
La presentación de la fórmula Schneider-Berns será el martes 26 de febrero, a las 20.30 horas, en el local partidario del Frente ‘Crespo Nos Une’, ubicado en la esquina de Otto Sagemüller y Avenida Belgrano.
Mucho para dar
“Ya logramos muchas cosas juntos y Crespo tiene mucho más para dar” sostuvo Schneider en un comunicado de prensa. “En el 2015 nos propusimos que Crespo volviera a ser la ciudad en la que realmente queremos vivir. Una ciudad pujante, solidaria, trabajadora y limpia, donde todos la podamos disfrutar. Una ciudad progresista, luchadora, como nuestros abuelos inmigrantes”, agregó el intendente que va a competir para lograr su tercer mandato.
Crespo Nos Une
Intendente Darío Schneider
Vice Miguel Berns
Concejales titulares:
Javier Malavassi
María Elina Ruda
Andrés Spreafico
Cintia Marrón
Damián Weiss
Flavia Barón
Carlos Pfeiffer
Ivana Capellino
Lucio Müller
María Jacinta Eberle
Marcelo Cerutti
Concejales suplentes:
Valeria Silvero
Luis Senger
Alicia Torresín
Ricardo De Carli
María Susana Burioni
Norberto Weigandt
Amarilla Ayala
Ricardo Pérez
Noemí Borselli
José Geist Schanzenbach
Carolina Schaab