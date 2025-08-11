Este domingo 10, la Unión Cívica Radical de Entre Ríos realizó sus elecciones internas para definir los candidatos a diputados y senadores nacionales. Con un total de 7.193 votos emitidos por afiliados —sobre un padrón de 53 mil habilitados—, la Lista N° 2 Corriente para Construir se impuso y definió a sus representantes para la contienda nacional.

De esta manera, Atilio Benedetti será el candidato a senador nacional en la boleta que el centenario partido integrará junto al PRO y La Libertad Avanza, mientras que Darío Schneider encabezará la nómina para diputado nacional.

En segundo lugar se ubicó la Lista N° 1 Activa, que obtuvo 2.239 votos. Este sector estaba encabezado por María Elena Herzovich para la Cámara alta y Rubén Pagliotto para la Cámara baja.

Los comicios se desarrollaron en toda la provincia bajo el sistema de boleta única de papel, en un clima que desde la organización describieron como ordenado y con buena participación pese al bajo porcentaje de votantes en relación al padrón.

Tras conocerse los resultados, Benedetti celebró:

“Este triunfo confirma el apoyo de los afiliados a la decisión de ampliar la alianza. El radicalismo entrerriano volvió a demostrar su apego a las instituciones y su conducta democrática. Gracias a todos los que, en momentos difíciles, se acercaron a votar en cada rincón de la provincia”.

Por su parte, Schneider señaló: