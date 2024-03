“Agradecemos a cada afiliado y militantes que fueron parte de este proceso electoral, a las y los dirigentes, a la Policía de Entre Ríos, que garantizó la seguridad necesaria para los comicios y a las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) que colaboraron en todo momento para llevar adelante este proceso democrático, en aquellos lugares donde fue necesario”, señalaron desde el peronismo entrerriano.

En torno al resultado de la interna, analizaron: “Hacemos un balance positivo, teniendo en cuenta que fue una elección en un contexto muy complejo, donde la gente está preocupada porque no le alcanza la plata para lo más básico y no ve un futuro alentador para el país. En ese sentido es de destacar el esfuerzo de quienes se pusieron al hombro esta elección y garantizaron que allí donde no se lograron consensos, se pudiese ir a las urnas con normalidad. Así mismo a los trabajadores del partido y a los referentes que la Junta Electoral designó como delegados en distintos departamentos porque gracias a todos ellos se pudieron minimizar los costos de un despliegue tan importante”.

“Los porcentajes de participación fueron dispares, hubo lugares donde se llegó al 50% del padrón, algo histórico para una interna partidaria, y otros donde no se alcanzó siquiera el 10%”, admitieron aunque señalaron que, “la mística peronista y la pasión militante estuvieron presentes en cada lugar donde se habilitó una urna para la votación”.

“Es bueno recordar que no existía margen para prorrogar esta fecha de elecciones, siendo que ya hace un año el partido había convocado y suspendido en dos oportunidades por superposición de fechas con las PASO, finalmente luego del balotaje de Noviembre se lanzó un cronograma electoral que finalizó hoy”, señalaron.

Por último, desde el PJ, felicitaron “a quienes lograron la mayoría y a quienes participaron de las elecciones. La designación de nuestras autoridades partidarias es un paso necesario para el peronismo entrerriano, que necesita reorganizarse política e institucionalmente para encarar esta nueva etapa que nos encuentra como oposición a gobiernos que están en las antípodas de nuestra doctrina y que castigan sin piedad al pueblo trabajador”, finalizaron.