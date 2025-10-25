En el marco de las elecciones nacionales 2025, se recuerda que la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde las 20:00 del sábado previo a los comicios hasta las 21:00 del domingo, conforme lo establece el Código Electoral Nacional.

La medida, que busca garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, está contemplada en el artículo 71 del Código Electoral, el cual prohíbe la venta de alcohol desde la noche anterior a una elección y hasta tres horas después del cierre de los comicios. Dado que las mesas cierran a las 18:00, la restricción se extiende hasta las 21:00 del domingo.

La normativa alcanza a supermercados, bares, restaurantes, kioscos, vinotecas y todo tipo de comercios que expendan bebidas alcohólicas. Su incumplimiento puede derivar en multas, clausuras temporales y sanciones administrativas para los establecimientos que no respeten la prohibición.

Además de la restricción en la venta de alcohol, durante el fin de semana electoral también rigen otras limitaciones establecidas por el Código Electoral, entre ellas la prohibición de realizar actos públicos de campaña, espectáculos populares o reuniones partidarias en el mismo período.