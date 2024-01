El Partido Socialista – Lista 50 quiere consolidar su tercer puesto en las elecciones PASO de abril y quieren lograr los votos suficientes para conseguir que su candidata a diputada en primer término, Verónica Magni, logre ingresar a la Cámara Baja provincial. En diálogo con Paralelo 32, Gervasio Viola, candidato a senador por Paraná, y Natalia Noacco, a vicegobernadora.

Viola reseñó la estrategia electoral actual del PS: “Proponemos una renovación ética; quienes están y quienes estuvieron no la encontraron y no tienen mucho más para dar; creemos que es el momento de acompañar a Verónica Magni para que pueda estar en esa banca”. Pidió que los electores “se animen a cortar boleta en los pueblos donde no vamos con candidatos a intendente y concejales”, para incorporar la boleta del PS “que representa los valores de la honestidad, la inclusión, el progresismo, la juventud y la equidad de género”.

Tercera fuerza

El candidato señaló que los votos de la ciudadanía “nos posicionan como tercera fuerza y como alternativa a estos dos ‘tanques’ polarizadores (por el PJ y Cambiemos)”, agregó que estos ‘tanques’ “sirven para destruir porque no han encontrado una solución”. Destacó su convencimiento en la tercera vía del socialismo como alternativo progresista. “tenemos una posibilidad real de cambio, que nos pongamos de acuerdo todos los sectores productivos y sociales” para lograr “una gran mesa de diálogo para definir qué políticas queremos para dentro de 20 años y cómo las empezamos a ejecutar hoy”.

Contra el conservadorismo

Frente al dominante conservadorismo social que implica el apoyo a expresiones de derecha y el voto habitual a ‘lo conocido’, Noacco destacó que las listas socialistas están compuestas por militantes gremiales y docentes, con una voz muy potente” para trabajar otro tipo de perspectivas políticas. Agregó que “cuando recorremos nos mostramos como otra posibilidad”. El PS entrerriano muestra el socialismo gobernando a Santa Fe como “otra posibilidad y que ese cambio cultural y político se puede dar”.

Subrayó que su fuerza tiene la vocación de generar diálogos políticos y mesas de consenso “porque queremos ser articuladores de un nuevo futuro de Entre Ríos”.

Viola recordó “la excelente elección que hizo Hermes Binner en Crespo” (dirigente socialista de Santa Fe) cuando fue candidato presidencial hace algunos años.

Disminuir la brecha

Noacco denunció que las actuales políticas públicas del peronismo y de Cambiemos se “realizan a costa de los que menos tienen” y que “hay que disminuir la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen”.

Subrayó que Santa Fe, como ejemplo, “va por una nueva matriz productiva”, mientras en Entre Ríos “van tapando baches para que los pequeños y medianos productores no desaparezcan y los pooles de siembra no dejen de copar todos los recursos naturales de nuestra provincia”.

Viola agregó que “mientras acá estamos viendo cómo sacarle el barro a los productores en Santa Fe realizaron la primera molienda de trigo agroecológico”.