Seguí- El pasado 6 de junio, en la sede del Club Atlético Cañadita Central, la gente del vóley de la institución presentó las nuevas camisetas para disputar la temporada 2023 de la Liga de Vóley de Paraná Campaña.

Agradecieron a los comercios que con su colaboración en los auspicios se pudieron hacer estas nuevas camisetas, para las categorías Primera Femenino, Sub 18 masculino, Sub 18 femenino, Sub 16 masculino, Sub 16 femenino y Sub 14 femenino.

El presidente Julio Todone dijo "Felicito a los chicos deportistas, orgulloso y muy contento porque vistan la camiseta del club y nos representen en la Liga de Paraná Campaña así también como felicitar a la comisión y a los profes que siempre están y dejan bien representados los colores del club".

Romina Cruzado profesora de vóley comentó, "Agradecemos a los auspicios porque se pudieron hacer camisetas para 6 categorías, y fueron muchas personas las que tuvieron que colaborar. El próximo sábado jugamos en Viale con Sub 14 y Sub 16, el domingo se juega primera división femenino en María Grande".

Carlos Santos también profesor de vóley expresó "hay mucha gente que forma parte del vóley de Cañadita, casi ochenta jóvenes y el grupo de padres que trabaja incansablemente ha sido un alivio para todos los que veníamos con el tema del vóley, muy contento con eso, siempre se trató de que la familia esté y se trabaje en conjunto".