En Crespo, la práctica también se ha extendido en distintos sectores comerciales, especialmente en la zona céntrica. Sin embargo, el crecimiento de esta modalidad volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la libre circulación peatonal, la accesibilidad y la necesidad de una reglamentación clara para garantizar la convivencia entre actividad privada y uso público del espacio.

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las condiciones de transitabilidad sobre las veredas. La instalación de mesas y sillas debe contemplar un espacio suficiente para el paso seguro de peatones, incluyendo personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, cochecitos de bebés o personas con discapacidad visual.

El planteo no apunta únicamente a la actividad gastronómica, sino también a la responsabilidad del Estado municipal en la planificación y control del uso del espacio público.

La necesidad de una regulación clara

Especialistas en urbanismo y accesibilidad coinciden en que las mesas ubicadas sobre la vereda constituyen una extensión comercial privada sobre un espacio de dominio público, por lo que requieren normas específicas que definan límites, condiciones y criterios de seguridad.

En ese sentido, pongamos en consideración el rol del Concejo Deliberante de Crespo en la elaboración de ordenanzas que regulen estas prácticas, que habiliten al municipio para que se encargue de aplicar y fiscalizar su cumplimiento.

Quizás, en el debate que debería darse en el Concejo, se debería de considerar que, al tramitar una habilitación comercial gastronómica, cada emprendimiento deba gestionar, además, un permiso específico para ocupar la vereda. Y que en el mismo se establezca cuántas mesas y sillas puede colocar y cuál debe ser el espacio mínimo destinado a la circulación peatonal.

Veredas amplias, pero con dificultades

Si bien Crespo cuenta en buena parte de su zona céntrica con veredas amplias y sectores verdes entre cordón y calle, la circulación peatonal presenta distintos obstáculos cotidianos.

Entre los problemas más señalados aparecen desniveles, baldosas flojas, pisos resbaladizos durante días de lluvia o humedad, y materiales de construcción que permanecen durante largos períodos ocupando espacios de tránsito. Estos factores, sumados a la colocación de mobiliario comercial, generan dificultades especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad.

Un debate sobre ciudad y convivencia

La discusión excede la cuestión gastronómica y se vincula con el modelo de ciudad que se busca construir. Mientras algunos consideran que las mesas en las veredas aportan dinamismo, actividad comercial y mayor vida urbana, otros sostienen que el crecimiento debe ir acompañado de normas claras y controles efectivos para evitar conflictos y garantizar accesibilidad.