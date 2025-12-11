En el marco de la segunda jornada del ciclo de conferencias organizado en el Túnel Subfluvial Uranga–Sylvestre Begnis, y en la antesala del acto conmemorativo por el 56° aniversario de su inauguración, se desarrolló este miércoles una disertación titulada “El Túnel como corredor productivo para la competitividad de la Región Centro”.

El encuentro contó con la participación de los representantes de Entre Ríos y Santa Fe en la Comisión Administradora del Túnel, Aníbal Vergara y Sebastián Barbona, así como personal del ente e invitados especiales.

La exposición estuvo a cargo del presidente por Entre Ríos del Ente Región Centro, Jorge Chemes, quien estructuró su intervención en torno a tres ejes: Producción, Innovación y Desarrollo Regional. En su análisis, destacó el papel del histórico enlace interprovincial como infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo económico en el corredor litoral–centro.

Vergara, director del enlace vial por Entre Ríos, valoró el desarrollo de estas actividades conmemorativas como una forma de “honrar la memoria de los gobernadores Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis, quienes hace más de cinco décadas lograron un entendimiento bipartito que hizo posible esta obra sin precedentes”.

Además, señaló la importancia estratégica del túnel para el comercio, la industria y el turismo, revelando que actualmente circulan por el corredor entre 10.000 y 11.000 vehículos por día. En ese marco, remarcó la necesidad de “seguir impulsando su potencial y continuar optimizando la calidad del servicio”.

Durante su intervención, Chemes resaltó el impacto del enlace en el desarrollo regional. “El Túnel Subfluvial fue fundamental para el crecimiento económico y social de la Región Centro, garantizando la articulación vital con puertos clave que permiten acceder a mercados internacionales”, afirmó.

Asimismo, subrayó el carácter emblemático de la obra: “Este enlace vial es mucho más que una megaobra: es la demostración de lo que puede lograrse cuando dos provincias trabajan juntas y sostienen políticas de Estado a largo plazo”.

La jornada formó parte de un cronograma de actividades que se extenderá durante la semana con el objetivo de destacar la trascendencia histórica, productiva y simbólica del Túnel Subfluvial a lo largo de sus 56 años de funcionamiento continuo.