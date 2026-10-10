La Comisión Administradora del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis puso en marcha un ciclo de capacitaciones para preparar a su personal ante posibles contingencias climáticas e hidrológicas. La iniciativa apunta a fortalecer la aplicación del protocolo de actuación frente al fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre la región.

Las actividades comenzaron el martes 6 de octubre en el Centro de Interpretación y se extenderán hasta el miércoles 14. La capacitación es obligatoria y está destinada a trabajadores de las áreas Técnica, Tránsito, Peaje y Administrativa, además del Complejo Social y el Centro de Interpretación.

Según informó el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, el objetivo es que cada agente conozca los procedimientos correspondientes a su función y pueda actuar de manera coordinada ante los distintos escenarios de emergencia.

Cómo se prepara el complejo ante una emergencia hídrica

El fenómeno de El Niño puede modificar los patrones climáticos y favorecer períodos de lluvias intensas y crecidas de los ríos en el Litoral argentino. Por las características de su emplazamiento, el Túnel Subfluvial requiere un seguimiento permanente de las condiciones del río Paraná y de su entorno.

Las tareas preventivas incluyen el monitoreo de los niveles del río, las condiciones meteorológicas y la evolución del lecho fluvial. También contemplan la revisión de los sistemas de bombeo, las instalaciones eléctricas y otros componentes necesarios para mantener la seguridad y la operatividad del viaducto.

En este contexto, el protocolo establece procedimientos para organizar una respuesta progresiva frente a posibles contingencias.

Tres niveles de alerta y posibles restricciones al tránsito

El protocolo contempla tres niveles de alerta preventiva, que permiten ajustar las medidas de vigilancia y respuesta según la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Entre las acciones previstas se encuentran las restricciones o interrupciones temporales del tránsito cuando las condiciones representen un riesgo para la circulación.

También se contempla la posibilidad de organizar caravanas asistidas cuando resulte viable mantener el paso de vehículos, pero sea necesario aplicar medidas especiales de seguridad debido a la visibilidad.

Capacitación para todas las áreas

El programa está organizado en cinco módulos específicos, adaptados a las distintas áreas de trabajo, y un módulo general de carácter sanitario destinado a todo el personal. Este último estará a cargo de la División de Enfermería y el Servicio Médico Institucional.

Participan trabajadores de Tránsito, Parques y Servicios Generales, Hidrometría, Obras Viales, Arquitectura, Electrotecnia, Mecánica, Electrónica y Peaje, además de las áreas Contable, Legal, Administrativa y Auditoría.

La capacitación busca que los sectores operativos, administrativos y de servicios compartan criterios de actuación y conozcan sus responsabilidades ante una eventual emergencia.

Las actividades se desarrollan en un contexto de seguimiento de las condiciones hidrometeorológicas y de las medidas de prevención frente a posibles escenarios de emergencia hídrica en Entre Ríos y Santa Fe.